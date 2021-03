Kaley Cuoco a noyé ses chagrins dans la pizza, le champagne et le gâteau après la perte de Globes

Kaley Cuoco s’est préparé pour les Golden Globes comme un boss. Et elle a célébré sa perte comme une championne.

L’acteur, qui avait été nominé pour « The Flight Attendant » dimanche et perdu contre la star de « Schitt’s Creek » Catherine O’Hara, a partagé une photo hilarante sur Instagram de la façon dont elle a continué à célébrer même sans obtenir le prix:

« Je voudrais remercier … tant pis !! » elle a écrit dans la légende.

La photo la montre avec un visage déçu, en train de manger des pizzas, des gâteaux, des macaronis et du fromage et du champagne, tout en étant assise sur le plancher de bois grand ouvert (vraisemblablement) de sa maison. Elle porte un diadème et ses talons hauts ont été jetés sur le côté.

« Le meilleur », a commenté Alyssa Milano.

Nous y sommes allés! Eh bien, pas exactement là-bas, mais nous pouvons ressentir cela bouleversé – et nous adorons qu’elle nous fasse rire aussi!

Elle a également partagé une version annotée de la photo sur ses histoires Instagram, mettant en vedette des bulles de pensée éparpillées autour de l’image – « le 1 verre de vin qui se transforme en bouteille » et « la pizza pour le petit-déjeuner » étant juste deux.

Kaley Cuoco / Instagram

D’autres photos et vidéos sur son histoire ont montré ses copains partant après la fin des récompenses et l’acteur en train de manger un petit gâteau. (Cela vaut la peine de parcourir toute son histoire pour voir comment tout s’est passé.)

Et la soirée avait commencé si bien: clairement excitée par sa première nomination aux Golden Globe, Cuoco a posé pour une série de photos postées par le styliste de célébrités Brad Goreski, montrant sa robe de princesse:

« Notre propre Cendrillon et le double nominé des #goldenglobes @kaleycuoco », a-t-il écrit dans la légende. (Cuoco n’a été nominé individuellement qu’une seule fois, mais « The Flight Attendant » était également en lice pour un prix, et en tant que productrice exécutive, elle aurait pu ramener deux statues à la maison.)

Elle s’intégrait parfaitement à toutes les tenues incroyables que nous avons vues sur les étoiles, dont beaucoup étaient habillées pour l’événement virtuel (bien que certaines ne l’aient pas fait).

Et nous avons également appris au cours du week-end que son mari, Karl Cook, qui avait été dispensé d’assister à son événement Golden Globes à domicile depuis qu’il voyageait pour le travail, était revenu à temps pour célébrer, ou pas.

Eh bien, c’est un prix en soi. Et maintenant, nous savons qu’elle avait quelqu’un avec qui partager tout ce gâteau … et cette pizza … et ce macaroni au fromage!

Plus de chance la prochaine fois, Kaley!