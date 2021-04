Kaley Cuoco a appris à avoir de «  faux rapports sexuels  » en filmant l’agent de bord

Le joueur de 35 ans n’a jamais eu à faire quoi que ce soit de trop torride dans La théorie du Big Bang et s’est appuyé sur la tutelle de la co-star Michiel Huisman pour réaliser les scènes les plus classées X de L’hôtesse de l’air, qui est sorti sur HBO Max en novembre.

«J’ai dit à Michiel, ‘Je n’ai jamais fait ça avant. L’avez-vous déjà fait?’ Il dit: « Ouais, 30, 40 fois » et je me suis dit « QUOI? » »

Dans le but de maintenir le décorum entre les prises, Cuoco se contorsionnait au-dessus de Michiel, mais à la fin, il devait faire une intervention.

« Michiel dit enfin: » On dirait que vous planez au-dessus des toilettes publiques. Que faites-vous? «

«Je me dis: ‘Je ne sais pas ce que je fais’, alors il a dû m’apprendre maladroitement comment avoir de faux rapports sexuels. »

La série comique-dramatique – que Cuoco a également coproduite – s’est avérée être un succès et a déjà été renouvelée pour une deuxième série.

Peut-être sans surprise, étant donné qu’elle gagnait 1 million de dollars par épisode, Cuoco ne voulait pas que cela se termine et était prête à s’inscrire pour la saison 13. Mais quand cela ne s’est pas produit, elle a décidé que son prochain projet serait pour elle-même. .

Elle a poursuivi: «En tant qu’entité propre, je n’aurai plus jamais ça.

« Je n’aurai plus ce casting, l’argent, le calendrier. Pendant 12 ans, tout était fou.

« J’étais comme, OK, si je peux accepter que rien ne se compare à ça – et que je ne peux pas contrôler ce que les autres vont dire de moi. Je savais que mon prochain projet allait être pour moi et j’allais laisser ça à sa place. «