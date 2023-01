Kaleidoscope : qui est l’actrice de You and Uncharted qui est dans la nouvelle série Netflix

Netflix

Kaleidoscope est la série révolutionnaire de Netflix qui peut être regardée dans n’importe quel ordre et qui compte une actrice de You et Uncharted dans son casting. Qui est-ce?

©GettyTaty Gabrielle

Kaléidoscope est une nouvelle série de Netflix qui compte 8 épisodes, dont 7 peuvent être vus dans n’importe quel ordre, laissant, bien sûr, la dernière entrée comme plat principal de cette expérience télévisuelle révolutionnaire qui n’a pas eu beaucoup de résonance auprès des critiques spécialisés que dans Tomates pourries il attribue un maigre 27% d’acceptation contre 66% du grand public.

Les épisodes de ce programme Netflix ils portent le nom de couleurs et le blanc est l’entrée finale du spectacle. De quoi s’agit-il Kaléidoscope? Un maître voleur planifie un cambriolage dans un coffre-fort ultra-protégé depuis 25 ans et rassemble un groupe de maîtres voleurs pour s’emparer de 7 milliards de dollars en obligations introuvables qui sont gardées en sécurité par une équipe de sécurité d’élite.

Une actrice en pleine ascension !

Le casting de la série comprend Giancarlo Esposito comme Leo Pap, Paz Vega comme Ava Mercer, Rufus Sewell comme Roger Salas, Jai Courtney comme Bob Goodwin, Rosaline Elbay comme Judi Goodwin et Peter Mark Kendall comme Stan Loomis. Il rejoint également ce groupe d’interprètes Taty Gabrielleune actrice qui a su travailler dans la série toi et le film Inexploré.

Au sein de la parcelle de Kaléidoscope Taty Gabrielle personnifie Hannah-Kim, une femme qui est essentielle aux plans de Leo Pap pour réussir le braquage qui fera de lui et de son équipe de voleurs un millionnaire s’ils peuvent enfin tous se faire confiance. Dans toi l’actrice a donné vie à la bibliothécaire Marianne qui est liée à Joe Goldberg alors qu’elle Inexploré il prête son corps à Jo Braddock, un chef mercenaire d’une armée paramilitaire.

Taty Gabrielle Elle a 25 ans et est née à San Francisco, travaille comme mannequin depuis l’âge de 3 ans et a étudié le théâtre au École des arts d’Oakland, moment où il a remporté plusieurs prix pour sa participation à différents projets. a fréquenté le collège collège spelman, où il s’est spécialisé dans le théâtre et le français. Sa carrière professionnelle à Hollywood a commencé en 2014 et certaines des entrées de sa filmographie incluent Emoji, le film; Aventures effrayantes de Sabrina; La maison du hibou Oui les 100.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?