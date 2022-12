Kaléidoscope : première heure de la nouvelle série Netflix

NETFLIX

La fiction inspirée de la disparition de 70 milliards de dollars à Manhattan arrivera très prochainement sur Netflix. Revoyez le calendrier de lancement dans chaque pays !

© IMDbKaléidoscope arrive en janvier sur Netflix.

Une nouvelle série d’anthologie est prête à frapper Netflix et voler tous les yeux. Bientôt disponible, Kaléidoscope deviendra la grande attraction de la plateforme de streaming qui commence déjà à annoncer ses grandes sorties pour 2023. Si les histoires de voleurs et les plans parfaits vous captivent, vous ne pouvez pas manquer cette production qui ouvre la porte aux premières qui arriveront tout au long du mois de janvier. Découvrez l’heure de publication ici!

Kaléidoscope, la nouvelle série Netflix, couvre une période de 25 ans pour raconter l’histoire d’un gang de braqueurs. Le groupe a entrepris d’ouvrir un coffre-fort imprenable pour obtenir le plus gros butin de l’histoire. Bien que cela ressemble à une histoire similaire à celle de Le vol d’argentla vérité est qu’il est inspiré par le cas réel de la disparition de 70 milliards de dollars d’obligations au centre de Manhattan lors de l’ouragan Sandy.

« La chambre est gardée par l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante au monde, et le FBI est sur leurs talons.», explique le synopsis officiel publié par Netflix. Et ajoute : « Chaque épisode de la série révèle une pièce d’un puzzle complexe de corruption, de cupidité, de vengeance, de machination, de loyauté et de trahisons. Comment les voleurs l’ont-ils planifié ? Qui s’en tire ? À qui peut-on faire confiance ?”.

Ainsi, une histoire de huit épisodes se déroule dans une période comprise entre 25 ans avant le coup d’État et 6 mois après. C’est-à-dire, Kaléidoscope suit un style narratif non linéaire qui promet d’apporter intrigue et suspense aux abonnés de la plateforme de streaming. Si vous voulez voir ce pari prometteur avant tout le monde, découvrez à quelle heure il sera disponible ci-dessous.

+ Kaléidoscope : première sur Netflix

Il ne reste que quelques heures pour la première de Kaléidoscope sur Netflix. Protagonisée par Giancarlo Esposito, Paz Vega, Jai Courtney, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Niousha Noor et Jordan Mendozale prochain viendra 1er janvier à la plateforme de streaming. Revoir ici l’heure de lancement selon chaque pays !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 02h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?