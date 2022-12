Kaleidoscope, nouvelle série Netflix avec Giancarlo Eposito : bande-annonce, intrigue et date de sortie

la plateforme de Netflix présentera sa nouvelle série dramatique intitulée « Kaléidoscope », avec son histoire à la suite d’un groupe de maîtres voleurs qui tentent de s’introduire dans un coffre-fort apparemment impénétrable. Chaque épisode raconte différents aspects de l’histoire de manière non linéaire, ajoutant plus de contexte au spectateur dans chacun de ses chapitres.

La série mettra en vedette l’acteur acclamé Giancarlo Esposito comme le cerveau Leo Pap, qui travaillait auparavant avec Robert Salas, le propriétaire du coffre-fort qui a volé l’argent et laissé Leo pour mort, devenant une entreprise corrompue. Désormais, Leo cherchera à se venger avec une nouvelle équipe, chacune avec des ambitions différentes.

» Kaleidoscope » sera une nouvelle émission expérimentale pour Netflix, considérant que chacun de ses épisodes peut être regardé dans n’importe quel ordre, chacun se terminant par le grand braquage du groupe. L’histoire s’étend sur 25 ans avec des épisodes individuels couvrant différentes périodes de la vie des voleurs allant de 24 ans avant le braquage à six mois après.

Le nouvel aperçu nous permet de voir comment chacun des épisodes donnera un aperçu plus approfondi de l’histoire et comment les passés de Salas et Pap se connectent. Chaque spectateur aura une expérience différente selon la façon dont il choisit de regarder chacun de vos épisodes.

« Lorsque vous regardez ‘Kaléidoscope’, toutes les informations sont là pour pouvoir relier les points et comprendre l’histoire », a déclaré le producteur exécutif. Russel bien à propos de la série. Le créateur de la série, Eric Garcíaa également souligné comment l’ordre de visionnage peut modifier la façon dont les personnages sont perçus, ajoutant : « Pouvoir entrer dans l’histoire à des moments différents, se déplacer et regarder dans des ordres différents vous donne un point de vue différent sur les personnages. »

En plus de la performance d’Esposito, la série présente des performances de Tati Gabrielle, Paz Vega, Rosaline Elbay, Niousha Noor, John Hans Tester, Stacey Oristano, Jordan Mendoza, Soojeong Son et Hemky Madera, parmi beaucoup d’autres.

»Kaléidoscope » arrivera sur la plateforme Netflix le 1er janvier.