Netflix vient de sortir sa série dramatique »Kaléidoscope », avec un acteur acclamé Giancarlo Esposito comme protagoniste. Lorsque l’émission a été annoncée en 2021, elle a été provisoirement nommée » Jigsaw », car il s’agirait d’un projet expérimental dans lequel les épisodes peuvent être regardés dans n’importe quel ordre.

Avec une histoire pleine de crime, d’action et de drame, le récit de la série est conçu de manière à pouvoir être vu dans un ordre non linéaire, de sorte que le spectateur pourra choisir l’ordre dans lequel il verra les chapitres, car chacun d’eux se connectera directement à la fin.

De quoi parle Kaléidoscope ?

Créée par Eric Garcia, l’intrigue de »Kaléidoscope » est inspirée d’événements réels qui se déroulent autour de l’un des plus grands braquages ​​de tous les temps, suivi de trahisons, de vengeance et de bien d’autres facteurs.

La série suit les événements qui se sont produits lorsque l’ouragan Sandy a frappé les États-Unis, au cours desquels 70 milliards de dollars d’obligations ont disparu du centre-ville de Manhattan. La série dramatique policière crée sa propre histoire fictive, plaçant les membres du groupe qui a réalisé le coup dans un complot alambiqué de trahison et de cupidité.

Ici, nous rencontrons Leo Pap, un voleur hautement stratégique et un cerveau de braquage, avec un plan pour voler la ville de Manhattan. Alors que la ville fait face à une catastrophe naturelle, Pap et ses compagnons veulent accéder au coffre-fort le plus sécurisé de la ville avec une grosse somme d’argent.

Dans quel ordre voir les chapitres du Kaléidoscope

Tout le monde peut choisir de regarder n’importe quel épisode et toujours obtenir l’histoire complète, sauf la fin. En d’autres termes, vous pouvez regarder les sept premiers épisodes dans n’importe quel ordre, mais le huitième épisode ne peut être regardé qu’à la fin, car il sert de conclusion à l’histoire.

La série originale de Netflix présente un casting d’acteurs de renom tels que Giancarlo Esposito et la paix vega comme protagonistes. jai courtney, Rufus Sewell, Taty GabriellePeter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Niousha Noor et Jordan Mendoza sont également à l’affiche.

»Kaléidoscope » est maintenant disponible sur le catalogue Netflix.