« Kaléidoscope » (« Kaléidoscope » en anglais) est une nouvelle série Netflix qui combine «Le vol d’argent » avec « Rayuela » de Julio Cortázar. Il met en vedette Giancarlo Esposito, dont vous vous souviendrez « Tu ferais mieux d’appeler Saul »qui donne vie à Leo Pap, un voleur qui va entreprendre une mission au milieu d’un contexte inspiré de faits réels.

La série créée par Eric García a beaucoup fait parler, car elle a la particularité de pouvoir voir dans un ordre différent. Cependant, selon la formule que vous choisirez, vous percevrez une histoire différente.

En gros, la série tourne autour un groupe de criminels qui prévoient de voler 7 milliards de dollars d’une banque, mais ses projetsils sont entravés par la cupidité et d’autres menaces», selon le synopsis officiel.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Kaléidoscope ».

« KALÉIDOSCOPE » EST-IL BASÉ SUR UNE HISTOIRE VRAIE ?

« Kaléidoscope » n’est pas une histoire complètement fictive, car s’est inspiré d’événements réels pour construire la série. Bien qu’une grande partie de l’intrigue et des événements soit autorisée par les scénaristes à développer un meilleur récit, le point de départ était une catastrophe naturelle survenue en 2012.

Il s’agit de apparition de l’ouragan Sandy fin octobre et début novembre de cette année-là, qui a dévasté les côtes de l’océan Atlantique. L’événement a été dévastateur pour les États-Unis, car il a causé de grands dommages qui se sont élevés à 81,9 milliards de dollars. Cela a été confirmé par le directeur du programme Tudum.

« Il est vaguement basé sur quelque chose qui aurait pu arriver. C’est une couverture parfaite pour un cambriolage. Si je fais un braquage, j’utiliserai l’ouragan Sandy comme excuse.», a expliqué Éric Garcia.

Alors que dans « Kaléidoscope » on voit le groupe de voleurs dans leur tentative de voler des obligations évaluées à 7 milliards de dollars, dans la vraie vie, le coffre auquel il est fait référence contenait un chiffre approchant les 70 milliards.

Selon Rapport du New York Post À l’époque, lorsque l’ouragan a frappé New York, la ville a été inondée, y compris la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) qui logé ce montant dans des obligations au porteur. Cela signifiait que le les certificats étaient complètement mouillés et il y avait un risque de les perdre.

Leo Pap et le reste de l’équipe de voleurs dans les voûtes inondées de « Kaléidoscope » (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX BONUS DANS LA VRAIE VIE ?

À l’époque, la perte éventuelle des obligations au porteur était une grande préoccupation, en particulier pour Wall Street, qui leur était liée. Heureusement, 99,9% d’entre eux pourraient être récupérés dans les six mois.

Une équipe est descendue dans les coffres pour collecter les plus de 1,7 million de certificats qui constituaient la grande fortune.

COMMENT LES LIAISONS HUMIDES ONT-ELLES ÉTÉ RÉCUPÉRÉES ?

Le processus a été ardu et a été accompagné par une excellente équipe de sécurité et d’audit. Les certificats ont été emballés dans des boîtes et placés dans des camions congélateurs., pour ensuite être transporté au Texas. De cette façon, le papier a été empêché de se détériorer.

Une fois séchés et stérilisés, ils ont été expédiés au DTCC à Jersey City, où chaque papier a été nettoyé, aspiré et inscrit à l’inventaire.