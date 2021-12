Kal Penn incarnera Nav Bhatia, le superfan des Raptors de Toronto, dans un nouveau biopic

Kal Penn, célèbre pour ses rôles dans des films comme Harold et Kumar et Homonyme, est actuellement sur le point de jouer le rôle du superfan des Raptors de Toronto, Nav Bhatia, dans un prochain biopic. L’ancien élève de l’UCLA School of Theatre sera également crédité en tant que producteur de ce film.

Nav Bhatia est peut-être le nom le plus emblématique associé à la NBA au Canada. Il est un grand fan de l’équipe depuis des décennies et sa loyauté lui a valu un statut légendaire dans la communauté NBA au fil des ans. L’année dernière, Bhatia est devenu le premier fan à être intronisé au Naismith Basketball Hall Of Fame. Les Raptors ont également honoré sa loyauté envers l’équipe en lui offrant une bague de championnat et en le laissant diriger le défilé du championnat de l’équipe en 2019.

Jouer un personnage d’un statut aussi emblématique dans la communauté NBA canadienne est à la fois honorable et stimulant. Penn dit :

J’ai fait des recherches et je suis l’incroyable histoire de Nav depuis que je l’ai vu à un match de Raptor l’année où nous avons commencé le tournage Survivant désigné à Toronto… La foule l’aime – voir à quel point il est une source de fierté pour les Canadiens – et pour tous les fans de basket-ball, vraiment – ​​me fait sourire. Son histoire est une histoire d’unité, que je suis particulièrement excité et fier de donner vie.

On dirait que Nav Bhatia est tout aussi ravi d’avoir Kal Penn dans ce biopic :

Je suis sans voix. Avoir l’opportunité de continuer à raconter mon histoire avec des producteurs aussi estimés est un rêve. Ensuite, découvrir que Kal Penn a été amené à jouer mon rôle est encore plus surréaliste… Ce n’est même pas quelque chose dont je peux rêver. C’est l’un de mes acteurs préférés et savoir qu’il aime aussi le basket est un bonus supplémentaire. Je vais lui apprendre toutes mes ficelles du métier pour distraire les joueurs adverses !

En plus de ce projet à venir, CBS publie également un documentaire sur ce célèbre fan, qui sera intitulé Superfan : L’histoire de Nav Bhatia. Le documentaire racontera le parcours de Bhatia, d’immigrant sikh éduqué mais sans le sou, traversant un parcours difficile tout en faisant face au racisme et au sectarisme, pour devenir un fan légendaire des Raptors et l’un des propriétaires de concessionnaires automobiles les plus prolifiques de tout le Canada.

Bhatia n’a jamais raté un match à domicile des Raptors. Il partage sa passion chaque saison à travers la philanthropie et l’éducation, permettant aux enfants défavorisés de tout le pays d’assister aux matchs des Raptors. Il parraine et organise également le spectacle de la mi-temps de Baisakhi une fois par an en avril sur le court des Raptors, donnant à de nombreux Canadiens l’occasion de célébrer le Nouvel An sikh ensemble.

Le prochain biopic sur ce superfan inspirant sera produit par Greg Silverman et Jon Berg de Stampede Ventures, avec Kal Penn lui-même.





