Kal Penn explique pourquoi il a attendu 11 ans pour devenir gay

La semaine dernière, le Harold et Kumar La star a annoncé qu’il était gay et fiancé à son partenaire de longue date Josh.

Maintenant, il explique pourquoi il a choisi de garder sa sexualité et sa relation privées pendant si longtemps.

Dans un Reddit Ask Me Anything, on a demandé à Penn s’il avait envisagé de sortir publiquement plus tôt, ce à quoi il a répondu : donc je suis très content de l’avoir fait quand je l’ai fait !

Crédit : Alamy

« Josh et moi sommes ensemble depuis 11 ans et (comme mes parents) il n’aime pas l’attention, donc c’était une danse délicate que je connais beaucoup de couples, par respect pour la vie privée de leurs partenaires, sur combien de leur des vies à partager et quand.

« En écrivant mon livre, je suis tellement excité de partager beaucoup de choses que je n’avais pas auparavant, y compris – certainement – plus sur Josh, comment nous nous sommes rencontrés (sur un pack de 18 Coors Light et une course NASCAR), que nous ‘ se sont fiancés, et aussi plus sur les antécédents de mes parents, comment ils ont grandi et sont venus en Amérique – les choses qui composent mon histoire de vie improbable. »

Dans ses nouveaux mémoires, intitulés Vous ne pouvez pas être sérieux, l’acteur devenu responsable de la Maison Blanche a déclaré: « J’ai toujours été très public avec tous ceux avec qui j’ai personnellement interagi. Que ce soit quelqu’un que je rencontre dans un bar, si Josh et moi sommes sortis ou si nous sommes parler à des amis.

« Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec les lecteurs.

« Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère, quatre personnes dont je suis le plus proche dans la famille, sont assez calmes. Ils n’aiment pas l’attention et évitent les projecteurs. »

Il poursuit en disant que ses amis proches et sa famille ont soutenu sa sexualité.

Crédit : New Line Cinema

Il a écrit: « J’ai d’abord partagé des choses avec mes parents et mes amis proches. Je sais que cela semble rigolo, mais c’est vrai: lorsque vous avez déjà dit à vos parents indiens et à la communauté sud-asiatique que vous aviez l’intention de devenir acteur pour gagner votre vie, vraiment toutes les conversations qui viennent après sont super faciles.