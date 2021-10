Kal Penn est devenu gay et a révélé qu’il était fiancé

Kal Penn a révélé qu’il était gay et fiancé à son petit-ami depuis 11 ans.

Les Harold et Kumar vont au château blanc La star a gardé sa sexualité privée pendant plus d’une décennie et a expliqué pourquoi il ne l’avait pas dit au monde plus tôt.

Dans ses nouveaux mémoires, Vous ne pouvez pas être sérieux, l’acteur devenu responsable de la Maison Blanche a déclaré: « J’ai toujours été très public avec tous ceux avec qui j’ai personnellement interagi. Que ce soit quelqu’un que je rencontre dans un bar, si Josh et moi sommes sortis ou si nous parlons à copains.

« Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec les lecteurs.

« Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère, quatre personnes dont je suis le plus proche dans la famille, sont assez calmes. Ils n’aiment pas l’attention et évitent les projecteurs. »

Crédit : New Line Cinema

Il a révélé que les deux se sont rencontrés alors qu’il travaillait pour l’administration Obama.

Josh a apporté un pack de 18 canettes de bière pour regarder NASCAR pour leur premier rendez-vous et même si Kal avait ses réservations, elles semblaient tenir.

Il se souvient dans son livre : « Je me suis dit : ‘Cela ne va évidemment pas marcher’.

« J’ai un jour de congé de la Maison Blanche et ce mec regarde sans ironie les voitures faire le tour et tourner à gauche ? La prochaine chose que vous savez, cela fait quelques mois et nous regardons NASCAR tous les dimanches. Je me dis ‘Quoi est passe?' »

Il n’a réalisé qu’il était gay que plus tard dans la vie et a expliqué que son entourage l’avait beaucoup soutenu dans son parcours.

« Il n’y a pas de chronologie pour ce genre de choses. Les gens découvrent leurs trucs à différents moments de leur vie, alors je suis content de l’avoir fait quand je l’ai fait », a-t-il déclaré.

Crédit : Kristin Callahan/Everett Collection/Alamy Live News

« J’ai d’abord partagé des choses avec mes parents et mes amis proches. Je sais que cela a l’air rigolo, mais c’est vrai : quand vous avez déjà dit à vos parents indiens et à la communauté sud-asiatique que vous aviez l’intention de devenir acteur pour gagner votre vie, vraiment toutes les conversations qui viennent après sont super faciles.

« Ils sont juste comme, ‘Ouais, d’accord.’ Je me suis senti très soutenu par tout le monde. C’est une chose merveilleuse. Je sais que tout le monde a des expériences différentes avec cela et je me sens vraiment très chanceux. »

Il est maintenant en train d’essayer d’organiser son mariage avec celui de Josh et attend avec impatience que les gens lisent son livre pour découvrir d’autres aspects de sa vie.

« Le but de l’écriture de ce livre était que le lecteur ait l’impression que nous buvons une bière ensemble », a-t-il déclaré.

« Je me suis dit, si nous sommes censés avoir l’impression de boire une bière ensemble, alors je veux vous emmener dans mes histoires et je veux que vous les viviez avec la même joie que je les ai vécues.