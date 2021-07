Kakegurui Saison 3: Date de sortie, intrigue, bande-annonce et statut de renouvellement

– Publicité –



La série de mangas Kakegurui au Japon raconte une histoire fascinante. Toru Nagura est l’illustratrice de la série. Le manga a été transformé en anime et diffusé au Japon pendant sept semaines, du 1er juillet au 23 septembre 2017. Il diffusera sa deuxième saison à la télévision le 8 janvier 2019 et se terminera le 26 mars 2019.

L’anime est fait par des humains et vous pouvez le voir avec vos yeux. L’anime Kakegurui est inspiré du manga japonais. Il est assez populaire en Asie, mais moins ici en Amérique. Kakegurui est animé et produit par MAPPA, une société. Attention : cette saison contient des spoilers qui peuvent être pertinents pour les saisons précédentes.

La troisième saison de Kakegurui n’est pas encore connue. Cela fait un an que Netflix et MAPPA ont commencé à travailler ensemble. Ils n’ont pas encore fait grand chose.

Kakegurui Saison 3 Date de sortie et statut de renouvellement

Il n’y a aucun détail sur la poursuite de la diffusion de l’émission. Netflix diffuse l’émission en streaming mais n’a pas de droits de renouvellement. Ils ne peuvent accorder que des droits de licence et non des droits de renouvellement. Cette décision sera également prise par MAPPA, les réseaux japonais responsables de la création de la série. J’espère que nous en entendrons bientôt parler afin d’avoir foi en la possibilité de son renouvellement.

La (série), est similaire au manga. Les critiques, le monstre et les critiques pensent que MAPPA ne va pas se préparer pour la saison 3 de Kakegurui ! Ils doivent publier le tome 15 de leur série manga originale, qui porte le même nom.

De nombreuses sources affirment que la série animée Kakegurui suit le manga. La dernière version date de fin 2021.

En raison d’une pandémie au Japon, le projet a pris fin l’année dernière. La série manga Kakegurui est disponible en deux saisons. La première saison était en 2018, la seconde en 2019. Il est plus probable que votre test réussisse si vous avez un état d’esprit positif.

Terrain

Kakegurui tourne autour de Yumeko Jabami, qui va à l’Académie Privée Hykakkaou. Je crois que l’Académie fait plus pour enseigner aux étudiants comment jouer que de se concentrer sur leurs talents. L’école n’accepte que les étudiants des familles les plus riches du Japon.

L’école a montré aux élèves que l’argent est important pour les écoles. L’école classe les gens en fonction de leur niveau de jeu. Les étudiants qui sont parmi les plus financièrement capables de leurs écoles peuvent contribuer de l’argent à la plus grande partie des 10 % les plus riches du pays. Cela signifie que les étudiants avec moins d’argent ne peuvent pas se le permettre.

Épisodes doublés en anglais disponibles pour la série

Les saisons 1 et 2 de Kakegurui sont disponibles sur Anime List ainsi que Funimation.

Y a-t-il une remorque disponible

La bande-annonce n’est pas disponible pour le moment car il n’y a aucune information sur une troisième saison. Si quelque chose arrive, nous vous le ferons savoir.

Spoilers disponibles

Je n’ai pas de spoilers. La saison 3 n’est pas encore confirmée ni diffusée. Après la deuxième saison, le spectacle peut être annulé.

Conclusion

Il n’y a pas de spoilers. MAPPA n’a répondu à aucune demande de renseignements. Cela a ralenti le calendrier de production. La saison 3 est possible en 2021 et 2022. Alors que l’histoire n’est pas encore terminée, de nombreuses personnes ont demandé une troisième série. COVID-19 entraîne également des retards dans la production d’anime et de manga. Le Japon a les saisons 1 et 2 de la série animée de Kakegurui. Ils sont disponibles sur Netflix (en japonais, avec sous-titres anglais), Funimation et AnimeList.