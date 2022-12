Kailyn Lowry, star de « Teen Mom », explique pourquoi elle ne fête pas Noël

La star de « Teen Mom 2 », Kailyn Lowry, explique pourquoi elle a cessé de célébrer Noël avec ses enfants il y a plusieurs années.

Lowry est maman de quatre enfants – Isaac, 12 ans, Lincoln, 9 ans, Lux, 5 ans et Creed, 2 ans – mais elle garde la saison des fêtes simple dans sa maison.

Kailyn Lowry dit qu’elle a plusieurs raisons de ne pas célébrer Noël.

S’adressant à TikTok, sous son nom d’utilisateur « @kaillowry », la star de télé-réalité a répondu à un commentaire sur une vidéo précédente dans laquelle elle mentionnait brièvement le fait qu’elle « ne fait pas Noël » pour elle-même ou ses enfants.

« Je respecte le choix mais comme pourquoi pas de Noël, je veux les détails de ce choix lol », a demandé un fan.

« J’en ai parlé une centaine de fois sur mon podcast – il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai choisi de ne pas passer Noël il y a quelques années », commence Lowry.

Tout d’abord, elle commence par dire que ses enfants sont « bénis toute l’année » et qu’ils n’ont pas vraiment besoin de plus de cadeaux à Noël.

Elle explique en outre que son deuxième fils aîné, Lincoln, a un anniversaire autour de Noël ainsi que son aîné, Isaac, qui a un anniversaire trois semaines après Noël – c’est beaucoup à gérer !

Une autre raison relève de sa famille.

« Mon cousin et moi avons divorcé à peu près au même moment et nous n’avons pas le même horaire pour les vacances avec les enfants », a-t-elle déclaré. « Cela va à l’encontre de l’objectif de conduire cinq heures pour aller voir tous les cousins ​​​​et tout ça alors que nous n’allons même pas passer les mêmes vacances avec les enfants. »

Cependant, la « raison la plus importante » pour laquelle Lowry a renoncé à Noël est assez simple : c’était pour les enfants.

Lowry dit que le fait de ne pas participer à Noël a facilité les choses avec les pères de ses enfants.

« J’en ai eu marre de me battre avec les papas. Nous célébrons tous la veille de Noël et tout le monde a de la famille dans différents États.

Lowry partage son fils aîné, Isaac, avec son ex-petit ami Jo Rivera, Lincoln avec son ex-mari Javi Marroqui et ses plus jeunes enfants avec son ex-petit ami Chris Lopez.

Lowry dit qu’il y avait des vacances où elle partageait son temps avec les enfants, les obligeant à se rendre dans un autre État. Cela ressemblait constamment à une dispute pour elle.

« Alors, c’est là que j’ai décidé que je ne ferais plus Noël ici. Je veux que mes enfants vivent Noël avec leurs pères », a-t-elle déclaré.

Elle a en outre félicité les pères d’être si disposés à travailler avec elle pendant les vacances.

Dans une vidéo séparée, Lowry a expliqué plus en détail comment les vacances ont tendance à fonctionner.

« Les pères des enfants ont été vraiment formidables; ils m’ont en fait laissé garder les enfants pour Thanksgiving et les enfants ont pu voir ma meilleure amie et ses enfants », a-t-elle déclaré.

« Ils ont rendu possible que tout cela se produise, alors les enfants peuvent passer Thanksgiving avec moi et passer Noël avec leurs pères et nous rattrapons en quelque sorte les semaines de cette façon. »

Ses commentaires ont fourni un aperçu supplémentaire de la façon dont les choses fonctionnent dans leur maison, expliquant qu’elle ne fait pas de décorations ou n’a pas d’arbre. Les enfants ont tout cela chez leur père.

Histoires liées de YourTango :

Lowry a été félicitée pour sa coparentalité.

La coparentalité n’est jamais facile et malheureusement, de nombreux parents ne réalisent pas les dommages qu’ils infligent à leurs enfants en les utilisant comme levier.

Mais il semble que Lowry et ses ex l’aient compris et beaucoup la louent pour cela dans les commentaires.

« C’est ainsi que vous êtes coparental », a écrit un utilisateur.

« Personne ne devrait jamais dire que tu es une mauvaise mère. Vous faites littéralement tout pour ces garçons pour vous assurer qu’ils sont heureux.

Victoria Soliz est rédactrice chez YourTango qui couvre les actualités et le contenu de divertissement. Son travail explore les tendances de la culture pop, le cinéma et la télévision, et l’actualité des célébrités