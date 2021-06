Kaiju No.8 Chapitre 37 – « Berserk Kaiju No.8 », date de sortie !

Nous avons déjà vu Kafka se transformer en Kaiju n ° 8 pour se sauver de l’attaque du général. Ce faisant, il a réveillé une réponse automatique qui a transformé le Kaiju n ° 8 en sa version berserk. Il ne contrôle plus les actions de Kaiju No.8 et se bat contre le général. Vers la fin, nous voyons le général épuiser les ressources du Kaiju No.2 et Kakfka semble également épuisé. Les fans meurent maintenant d’envie de savoir ce qui va suivre dans Kaiju No.8 Chapitre 37.

Le chapitre 37 de Kaiju No.8 est-il en retard?

Kaiju n° 8, ch. 36 : Kafka est parti à plein Kaiju ! Mais suffira-t-il à survivre aux attaques féroces du directeur général ? Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle ! https://t.co/R9hfm9SnZX pic.twitter.com/gCY6cs8a7S – Shonen Jump (@shonenjump) 3 juin 2021

Depuis le début de 2021, nous avons remarqué que tous les mangas en cours intensifient leur jeu en publiant tous les derniers chapitres avec un minimum de retard. Kaiju No.8 est l’un de ces mangas qui fait de son mieux pour rivaliser à un autre niveau. N’ayant publié que des chapitres à deux chiffres, Kaiju No.8 a une énorme base de fans. Donc, heureusement, nous ne verrons aucun retard dans la sortie du chapitre 37 de Kaiju No.8 de cette semaine.

Kaiju No.8 Chapitre 37 Date de sortie confirmée !

Selon Viz Media, la date de sortie de Kaiju No.8 Chapter 37 a été confirmée pour le 10 juin 2021. Il s’agit de la date de sortie officielle confirmée et aucun autre retard n’est attendu à l’avenir. Pour en savoir plus sur ces dates de sortie ou retards dans le genre manga en cours, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.

Où lire le chapitre 37 de Kaiju n°8 ?

Viz Media est fortement recommandé de lire tous les derniers mangas de shonen jump sans aucun délai. Ils diffusent simultanément tous les derniers chapitres gratuitement et proposent une grande variété de mangas. Nous condamnons fortement toute utilisation de sites illégaux pour lire des chapitres de manga. Viz Media soutient également les créateurs de toutes vos séries de mangas préférées. Tous les derniers chapitres, y compris Kaiju No.8 Chapitre 37, peuvent être lus sur le même.