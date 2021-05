Kaiju n ° 8 devient de plus en plus fou avec chaque nouvelle version de chapitre. Après avoir publié seulement 35 chapitres, le personnage principal a révélé son identité en tant que Kaiju n ° 8. Cela a été un énorme choc et une déception pour ses coéquipiers et ses supérieurs. Mais maintenant, les choses vont au sud, ils veulent se débarrasser de lui sans le dire au grand public. Ses coéquipiers ont déjà supplié le réalisateur de le libérer en bons termes car il a prouvé qu’il était humain à plusieurs reprises en sauvant des gens. Mais la décision n’a pas encore été annulée. Cet article vous mettra à jour sur Kaiju No.8 Chapitre 35 – Date de sortie et spoilers!

Le chapitre 35 de Kaiju n ° 8 est-il sur un retard?

Non, Kaiju No.8 Chapitre 35 n’est pas en retard en raison de son créateur assidu et de son équipe compétitive. Cependant, il pourrait y avoir des retards potentiels dans les prochains chapitres, car la pandémie mondiale semble imprévisible. Alors restez à l’écoute avec 45Secondes.fr pour tout ce qui concerne Kaiju n ° 8.

La date de sortie de Kaiju No.8 Chapitre 35 a-t-elle été confirmée?

Oui en effet, il a été confirmé que la date de sortie du chapitre 35 de Kaiju n ° 8 est le 27 mai 2021.. Nous découvrirons enfin si le réalisateur a des projets futurs d’utiliser Kaiju n ° 8 comme arme biologique ou simplement de se débarrasser de lui à l’insu de personne car il est tout à fait capable de le faire lui-même.

Où lire Kaiju No.8 Chapitre 35?

Viz Media est fortement recommandé de lire tous les derniers mangas shonen jump sans délai. Ils diffusent simultanément tous les derniers chapitres gratuitement et ont une grande variété de mangas à choisir. Nous condamnons vivement toute utilisation de sites illégaux pour lire des chapitres de manga. Viz Media prend également en charge les créateurs de toutes vos séries de mangas préférées.