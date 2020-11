Kaia Gerber enlève sa chemise pour une bonne cause, puis affiche une silhouette impeccable dans un petit soutien-gorge noir

Kaia Gerber a enlevé sa chemise pour une bonne cause. Le mannequin a fait la promotion de la marque Bleusalt mercredi soir avec une photo brûlante qui montrait son corps incroyable. La fille unique de Cindy Crawford a travaillé avec la marque pour fabriquer le pantalon «très doux». Elle a partagé que 20% du produit de la vente irait à un organisme de bienfaisance.

Les pantalons ne sont pas bon marché, à un prix de 130 €, mais sont fabriqués à partir de tissu local durable. La jeune femme de 19 ans a déclaré à ses 6 millions de fans Instagram que 20% du pantalon Kaia serait donné à A Sense of Home. L’organisme de bienfaisance se concentre sur la prévention de l’itinérance en créant des foyers pour les jeunes vieillissants hors des familles d’accueil.

Le mannequin-avec-une-conscience a fait étalage de sa silhouette enviable en posant contre un mur blanc. En arrière-plan, des palmiers ajoutaient une touche de verdure à la scène. Elle s’appuya contre le mur et laissa sa chemise blanche tomber de ses bras. Kaia a canalisé la pose sensuelle de Cindy en ouvrant légèrement les yeux et en faisant la moue.

Kaia a secoué un soutien-gorge noir qui mettait en valeur sa silhouette souple. Les sous-vêtements avaient de larges bretelles larges, permettant une vue dégagée sur son décolleté bronzé. Elle a également affiché un soupçon de son décolleté dans la pièce de base de la lingerie.

Cependant, c’est la section médiane de Kaia qui a occupé le devant de la scène. Son ventre était tonique et plat, tandis que sa petite taille soulignait ses courbes meurtrières.

La fille de Cindy et Randy Gerber portait ses tresses brunes dans une partie médiane. Ses cheveux courts encadraient son visage et soulignaient sa jeunesse.

Quant aux fans de Kaia, ils ont adoré son offre et ont regardé la photo en streaming. La photo a déjà accumulé plus de 230000 « j’aime » et beaucoup de ses abonnés sonnent dans la section des commentaires.

Un fan était attiré par le cœur de Kaia.

«Votre souci de l’égalité est si attrayant», ont-ils jailli. Ils ont également ajouté un emoji d’un singe couvrant son visage d’embarras comme s’ils étaient timides pour faire la déclaration sur la bonté de Kaia.

«Cela me semble chaleureux. Il épouse les contours de votre corps. Vous avez une bonne posture et un joli sourire. Une si belle âme », se réjouit un admirateur.

Bien sûr, il y avait aussi une référence à sa mère mannequin.

«Vous ressemblez tellement à Cindy», a déclaré une personne.

Un quatrième Instagrammer a expliqué pourquoi il y avait un tel battage médiatique dans la section des commentaires.

«Nous aimons tous Kaia», ont-ils dit.

L’adolescent est également patriotique. L’Inquisitr a déclaré qu’elle avait fait son devoir civique en votant récemment pour la première fois. Elle a pris une photo d’elle-même après avoir voté tout en portant une coupe transparente. Dans la mise à jour, elle a déclaré qu’elle était fière d’elle-même et des jeunes qui faisaient une différence.