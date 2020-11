Kai d’EXO révèle pourquoi la vie de célibataire n’était pas ce qu’il pensait qu’elle serait

EXOde Kai a partagé sa vie avec le public sur un épisode récent de I Live Alone. Kai a révélé que la vie de célibataire s’est avérée extrêmement différente de ce qu’il pensait que ce serait. Comme il a récemment emménagé dans son propre logement il y a quelques mois, il avait rénové la maison pour en faire une garçonnière. Cependant, lors d’une interview, il a révélé que la vie unique dont il avait rêvé n’était rien de plus que « un miracle de la nuit d’été«.

Kai a également appelé la vie de célibataire « un rêve inaccessible » et un « cadeau de Noël » – des choses qu’il souhaitait. Mais, il ne l’aurait pas non plus autrement! Il s’avère que, comme sa nouvelle maison est située si près de celle de ses parents et de sa sœur aînée, ils passent souvent pour des visites.

Il a déjà pensé que la vie de célibataire signifiait pour lui être complètement seul, agir de manière cool et peut-être à l’écoute de certains disques.

Il a même acheté un lecteur LP et quelques disques pour sa nouvelle maison!

Cependant, la visite de sa famille a souvent mis un frein à ces plans. Ils confient également à Kai le soin de leur chien de famille, Monggu! Monggu a longtemps été un visage familier pour les fans – il a eu Monggu depuis près de ses débuts.

Bien que Kai ait peut-être manqué certains moments forts de la vie de célibataire, nous sommes sûrs qu’il est à cent pour cent satisfait d’avoir la chaleur de sa famille autour de lui!