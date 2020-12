Kai appelle à danser «  l’ami  » dont il «  ne peut pas vivre  »

Kim Jong-in, connu sous son nom de scène Kai, est membre du groupe K-pop de SM Entertainment EXO et de la sous-unité du groupe EXO-K. Il a été annoncé comme membre du groupe en 2011 et le groupe a fait ses débuts en 2012.

En 2019, il rejoint SuperM, un groupe formé par SM Entertainment et Capitol Records. Au fil des ans, l’enthousiasme pour le travail solo de Kai s’est développé. Le 30 novembre, il a sorti son premier mini-album Kai (开).

Kai | Han Myung-Gu / WireImage

Kai a sorti son premier album solo

SM Entertainment a d’abord annoncé que Kai ferait ses débuts en solo en juillet 2020. Kai (开) comprend six titres: «음 (Mmmh)», «Nothing on Me», «기억 상실 (Amnesia)», «Reason», «Ride or Die» et «Hello Stranger».

«음 (Mmmh)» sert de premier single de l’EP, et Kai a sorti un clip vidéo pour la chanson avec l’album. Quelques jours après la sortie de l’EP, Teen Vogue a publié une interview de Kai.

«Au fil des années que je suis dans l’industrie, de nombreuses personnes me considèrent comme membre d’EXO. J’ai joué devant nos fans EXO et SuperM. C’est la première fois que je publie quelque chose sous mon propre nom », a déclaré Kai. «Je veux montrer aux gens qui est Kai à travers cet album. Le nom Kai signifie «ouvrir». Alors, je veux qu’il soit ouvert et montre une nouvelle facette de moi.

Ce qu’il a appris de ses débuts en solo

Avant ses débuts en solo, Kai a déclaré à Teen Vogue qu’il avait fini par découvrir beaucoup de choses sur lui-même en travaillant sur l’EP.

«Pour être honnête, j’étais assez stressé de me préparer à tout cela par moi-même, mais je pense que j’ai beaucoup appris sur moi-même tout au long de ce processus», a-t-il déclaré. «Pas seulement moi-même en tant qu’artiste, mais [also] beaucoup sur moi-même en tant que personne: ma personnalité, la façon dont je gère le stress et juste… ce que je suis en tant qu’être humain.

Avec Kai (开), le chanteur voulait montrer aux fans plus d’aspects de Kai et la différence entre Kai et Kim Jong-in.

«Kai est moi dans mon état de rêve», a-t-il déclaré à Teen Vogue. «Quand je dors, c’est comme si mon personnage de rêve prend vie, et ce serait Kai. Je suis plutôt une personne normale et terre-à-terre. C’est juste moi, mais Kai est ce personnage qui est sur scène… je remarque que quand je danse et que je tire tous ces différents concepts, [I’m] comme une personne totalement différente en dehors de moi faisant ça.

CONNEXES: Le premier album studio de SuperM, « Super One », fait ses débuts au n ° 2 du Billboard 200

Kai et son amour pour la danse

Plus tôt cette année, SuperM a sorti son album studio Super un le 25 septembre. Avant la sortie de l’album, chaque membre a publié un teaser vidéo.

Le teaser de Kai est sorti le 7 août et dans la bande annonce il a décrit son amour de la danse.

«La danse est mon premier souvenir et mon premier destin», dit-il. «Dès que ça devient ennuyeux, je vais arrêter tout de suite. Mais je ne pense pas que cela arrivera jamais.

Kai est très apprécié pour ses talents de danseur, et dans sa récente interview avec Teen Vogue, il a expliqué à quel point la danse signifie pour lui.

«Quand j’étais plus jeune et que j’ai commencé à danser, je pense que j’adorais simplement danser. J’étais plongé dans l’art de la danse », dit-il. «J’ai adoré le faire, mais je pense qu’au fur et à mesure que je progressais en tant qu’interprète, à mesure que ma carrière grandissait, la danse est non seulement devenue quelque chose que j’aime faire, mais c’est aussi devenu un outil [to] m’exprimer sur scène et devant le public. La danse fait partie de plus de la moitié de ma vie maintenant. C’est comme un ami dont je ne peux pas vivre. »