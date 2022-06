Kaguya Sama Love Is War Saison 4 Date de sortie – Intrigue, nombre total d’épisodes, personnages, regarder en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Inde

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War. Les fans de cette série animée sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir toutes les informations possibles, tous les amateurs d’anime recherchent à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison 4 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série animée japonaise et elle a été adaptée de la série manga du même nom. Cette série de mangas a été écrite par Aka Akasaka et publiée par Shueisha. Son premier chapitre a été publié le 19 mai 2015 et après la sortie de la série manga, il a été adapté pour la production d’anime. Le nom du réalisateur de la série animée est Shinichi Omata et son premier épisode est sorti le 12 janvier 2019. Après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité et de nombreux fans sont maintenant ravis de sa prochaine saison.

L’histoire de cette série tournera autour de deux personnages du président de l’Académie Shuchiin Miyuki Shirogane et du vice-président Kaguya Shinomiy. Kaguya est la fille d’une famille riche de l’empire, et Miyuki est la meilleure élève de l’école et bien connue dans toute la préfecture. Bien qu’ils s’aiment, ils sont trop méprisants pour révéler leur amour. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder l’anime, vous le trouverez plus intéressant. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War. Alors sans plus tarder découvrons les détails.

Kaguya Sama Love Is War Saison 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 4 n’est toujours pas confirmée. S’il y aura une mise à jour concernant la saison 4, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Vous pouvez également lire sur: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Où regarder Kaguya Sama Love Is War?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX, BS11 et GTV. Il s’agit du réseau officiel de cette série animée. Pour les personnes en dehors du Japon, il a été autorisé par Aniplex of America et Muse Communication. Donc, si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez y accéder ici.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Distribution de la série

Aoi Koga dans le rôle de Kaguya Shinomiya

Makoto Furukawa dans le rôle de Miyuki Shirogane

Konomi Kohara dans le rôle de Chika Fujiwara

Yutaka Aoyama comme Narrateur

Ryouta Suzuki dans le rôle de Yu Ishigami

Yumiri Hanamori dans le rôle d’Ai Hayasaka

Alexis Tipton dans le rôle de Kaguya Shinomiya

Jad Saxton dans le rôle de Chika Fujiwara

Aaron Dismuke dans le rôle de Miyuki Shirogane

Miyu Tomita comme Miko Iino

Austin Tindle dans le rôle de Yu Ishigami

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 4 de Kaguya Sama Love Is War, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂