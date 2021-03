Kaguya Sama Love is War Saison 3 – Tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Kaguya Sama Love is War est assez en plein essor entre Otakus qui préfèrent les animes Rom-Com. Des séries dramatiques comme Kaguya Sama ont créé une base de fans complètement différente. Les deux premières saisons ont été un succès parmi les fans de ce genre, ce qui a laissé les fans avides d’action plus rom-com entre Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane.

Ces deux élèves des écoles d’élite font de l’extraction de l’amour de l’autre leur objectif, comme celui qui confessera son amour en premier. Il a été dit que * wink-wink * il pourrait y avoir une confession dans Kaguya Sama Love is War Saison 3. Aussi, le 25 octobre, lors d’un événement spécial au Japon appelé Kaguya Sama veut vous dire sur scène, les créateurs de l’émission et l’équipage nous a donné la nouvelle de Kaguya Sama Love is War Saison 3.

Cela a fait perdre la tête aux fans car ils ne s’attendaient pas à une annonce de troisième saison si tôt. Les studios ont également annoncé qu’il y aura 3 épisodes OVA qui seront publiés dans le courant de 2021. Cela sortira en tant que service aux fans jusqu’à ce que la troisième saison soit diffusée. Vous pouvez regarder les deux premières saisons sur Netflix!

Kaguya Sama Love is War Saison 3 intrigue et histoire

L’amour de Kaguya sama est un tweet d’appréciation d’anime de guerre. L’un des meilleurs com pic.twitter.com/745L0Rum8u – 🔥_Animeholic_🔥 (Anitwt Read AOT & Dr Stone) (@ Lonelyotaku9) 19 mars 2021

Après la saison 2 un peu frustrante, qui n’était pas à la hauteur, les fans ont faim de la saison 3 de Kaguya Sama. La deuxième saison a été tout ce que Miyuki a fait de son mieux pour faire craquer Kaguya et avouer son amour à Miyuki. Il ne peut pas comprendre les signaux mitigés qu’elle a émis, alors il essaie de faire ressortir ses vrais sentiments. Chaque fois qu’ils veulent tous deux se confesser, leur fierté se situe entre les deux.

La troisième saison sera adaptée des chapitres restants du dixième volume manga de Kaguya Sama Love Is War. Au cours de la prochaine saison, nous nous attendons à ce que le ROM-Com atteigne le niveau suivant, là où Kaguya Sama avoue son amour à Miyuki. Attendez-vous à de nombreux rebondissements dans cette histoire de deux amants secrets essayant de faire avouer l’autre en premier.

Quand pouvons-nous attendre la bande-annonce?

Le studio d’animation responsable de la troisième saison n’a pas encore sorti de bande-annonce ni annoncé sa date de sortie. Mais à l’approche de l’année, il ne nous faudra pas longtemps pour regarder le premier regard de ce charmant anime. Il y a beaucoup de bandes-annonces faites par des fans de la communauté de Kaguya Sama Love is War, ce qui est assez étonnant d’être fait par des fans. Peut-être qu’ils peuvent vous hype pour la troisième saison. Si vous souhaitez revoir l’anime, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll ou le regarder sur Netflix car il a les deux saisons disponibles maintenant.

C’est un fait que lorsque le premier regard sera lancé, le fandom deviendra balistique. La troisième saison arrivera presque à sa fin. Nous avons hâte de voir le premier regard et la bande-annonce de la troisième saison de Kaguya Sama.

Date de sortie de la saison 3 de Kaguya Sama Love is War

Lors d’un événement au Japon, il a été annoncé qu’un épisode OVA serait publié avant la diffusion de la saison 2 de Kaguya Sama. En raison des horribles incidents qui se produisent dans le monde en raison du coronavirus, le monde s’est arrêté pendant un certain temps, comme nous le savons. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la troisième saison soit publiée d’ici la fin de 2021 ou même plus tôt. Le studio d’animation travaille dur en raison de la demande pour la troisième saison.

La première saison est sortie début 2019, suivie de la deuxième saison en 2020. Le studio d’animation n’a pas pris de grandes lacunes pour Anime, ce qui est tout à fait normal au Japon. Certains studios d’animation mettent des années à organiser une autre saison. Maintenant, le studio se concentre à la fois sur OVA et Kaguya Sama Love is War Saison 3. Vous pouvez vous attendre à tous les deux entre 2021-2022.

