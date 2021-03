Kaguya-Sama Love Is War Saison 3: Lisez tous les détails ici ¡!!

Il s’agit d’une série animée de comédie romantique japonaise basée sur la série manga du même nom écrite par Aka Akasaka et réalisée par Shinichi Omata avec l’aide de Tatsuya Ishikawa, Naoto Nakajima, Taku Funakoshi et Toshihiro Maeda du côté de la production. Yasuhiro Nakanishi était en charge de l’écriture du scénario de l’anime. La série animée a commencé à être diffusée le 12 janvier 2001 et s’est terminée le 12 janvier 2002.

Date de sortie prévue:

Le 27 juin 2020, le dernier épisode de la deuxième saison a été diffusé. La série a un total de 24 épisodes, 12 dans chaque saison, et la question la plus urgente après sa conclusion était de savoir si elle sera renouvelée pour une troisième saison. Après des mois d’anticipation, les producteurs de l’émission ont donné leur accord pour un troisième renouvellement de saison, mais aucune date de sortie n’a été fixée.

Compte tenu de la dernière épidémie de coronavirus et de la sortie récente du dernier épisode de la deuxième saison. Étant donné que la plupart des projets cinématographiques et télévisuels ont été suspendus en raison de la situation actuelle, la prochaine saison prendra probablement du temps.

Cependant, la troisième saison sera presque certainement basée sur les œuvres d’Aka Akasaka. Selon certains médias, la troisième saison de cette belle série animée sortira probablement plus tard en 2021 ou au milieu de 2022, avec A-1 Pictures la produisant jusqu’à présent.

Jeter:

Pendant ce temps, en supposant que Kaguya Sama ne change pas de studio, l’anime sera développé par A1 Pictures. Ces gars sont surtout connus dans l’industrie cinématographique pour leur travail sur Sword Art Online et The Seven Deadly Sins, malgré le troisième épisode de changement de studio de ce dernier.

Le réalisateur Shinichi Omata dirigera le film sous le pseudonyme de Mamoru Hatakeyama. Nous l’avons vu diriger d’autres projets d’animation célèbres dans le passé, tels que Records of Grancrest War. Plus tard, il a été vu comme producteur pour l’un des épisodes de Puella Mai Madoka Magica par les médias.

La série est dirigée par Yasuhiro Nakanishi, qui a précédemment travaillé sur Toilet Bound Hanako Kun. Il est sur le point de commencer à travailler sur la composition de la série. Yuuko Yahiro est un artiste qui envisage de devenir directeur de l’animation en chef et de développer des dessins de personnages.

Terrain:

L’intrigue tourne autour de deux étudiants, Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, dont l’un est le président de leur collège et l’autre est le président du conseil des élèves. Kaguya vient d’une famille aisée, tandis que l’autre vient d’une famille de la classe moyenne.

Ils ont tous deux des sentiments l’un pour l’autre mais ont gardé leurs sentiments pour eux-mêmes en raison de leur nature égoïste et de la conviction que quiconque avoue l’amour perdra.

