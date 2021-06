Kaguya-Sama Chapitre 229 (Retardé) – « Jalousie », date de sortie et dernières mises à jour !

Si vous êtes à la recherche des dernières mises à jour concernant le chapitre 229 de Kaguya-Sama, vous êtes sur le bon site Web. Vous trouverez ici tout ce qu’il y a à savoir sur le dernier chapitre du manga Kaguya-Sama. Comme vous l’avez peut-être remarqué, Kaguya-Sama 229 est en pause. Malheureusement, une décision a été prise de reporter la sortie du chapitre 229. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant aujourd’hui de la date de sortie retardée et des possibilités du dernier chapitre.

Le chapitre 229 de Kaguya-Sama est-il en retard?

Malheureusement oui. La série de mangas de comédie romantique a fait une pause pour se préparer au futur arc et aux rebondissements spéciaux qui offriront un service aux fans et des rebondissements inattendus. Comme la plupart des gens le disent, les choses ont tendance à s’améliorer avec le temps. Inutile de dire que le chapitre 229 de Kaguya-Sama reviendra avec une histoire de banger.

Kaguya Sama Chapitre 229 Date de sortie confirmée?

Des rapports récents suggèrent que Le chapitre 229 de Kaguya Sama sortira le 1er juillet 2021. Le début du mois prochain sera prospère car nous connaîtrons l’issue de la jalousie de Lino. Pour en savoir plus sur ces mises à jour, assurez-vous de rester à l’écoute de 45Secondes.fr.

Que s’est-il passé au chapitre 228 ?

Le chapitre 228 était vraiment intéressant et différent. Cependant, le chapitre a commencé sur une note familière avec Ishigami et Lino ayant une querelle sauvage. Le président et Fujiwara les regardent se battre et Fujiwara semble se contenter de les regarder se quereller comme d’habitude.

#kaguyasama228

.

.

. Maintenant, une rivale de plus arrive ici pour lino et probablement meilleure qu’elle aussi ? 😳😳 pic.twitter.com/Rwewts45d8 – Nimesh (@Alphahels) 27 mai 2021

Le point de la querelle était qu’il n’y avait pas beaucoup de communication entre les deux et Lino voulait qu’Ishigami fasse plus attention. Ishigami déclare qu’il passe la plupart de son temps sur Discord et souhaite qu’elle la rejoigne également. Ce à quoi Lino répond qu’elle ne rejoindrait que si d’autres le faisaient.

Fujiwara étant un membre de Discord, se joint immédiatement à Ishigami et l’invite sur son serveur. Plus tard, Ishigami rentre chez lui et joue toute la nuit. En conséquence, il se sent somnolent et faible le lendemain. Il rencontre Kuromo et découvre qu’elle était l’une de ses camarades de jeu sur Discord et ils commencent à avoir une conversation. Mais Lino ne semble pas aimer ça, elle craint que Kuromo soit populaire et qu’un joueur puisse lui voler son précieux Ishigami. Est-ce le début d’un Arc Jaloux ?

Quelles sont les possibilités pour Kaguya-Sama 229 ?

Ishigami et Lino forment une belle paire. Lino fait de son mieux pour être amicale et proche d’Ishigami afin de dépeindre ses sentiments pour lui. Indépendamment de ses obstacles, il est évident qu’elle veut être avec lui et passer plus de temps avec lui. Si nous devions spéculer, nous pourrions remarquer que Lino fait quelques changements sur elle-même pour attirer l’attention d’Ishigami ou essayer de détruire ce que Kuromo et Ishigami ont ensemble.

Lisez le chapitre 229 de Kaguya-Sama en ligne !

Si vous cherchez à lire tous les derniers chapitres de Kaguya-Sama, y ​​compris le chapitre 229 de Kaguya-Sama, le magazine Tonari no Young Jump est l’endroit pour vous. De plus, les fans de mangas romantiques peuvent attendre et lire tous les chapitres gratuitement sur Viz Media lors de sa sortie sur le site Web. Cela dit, nous recommandons fortement l’utilisation de plateformes officielles pour lire tous les chapitres de Kaguya-Sama car cela aide le créateur et son équipe.

Les spoilers pour Kaguya-Sama 229 sont-ils encore sortis ?

Lorsque nous parlons de spoilers, nous entendons des scans bruts qui sont des images / panneaux de mangas divulgués qui sont ensuite traduits par des traducteurs amateurs en ligne. Cela prend généralement un certain temps et est publié 2 jours avant la date de sortie officielle du manga. Dans le cas de Kaguya-Sama 229, les spoilers sortiront d’ici le 29 juin 2021.

On dirait que nous sommes à la fin de notre article aujourd'hui.

