Kafka for Kids, une télévision pour enfants pour parler aux grands enfants

Réalisé par Roee Rosen, ce film israélien concourt pour le Tiger Award au Festival du film de Rotterdam.

Kafka for Kids, un film qui concourt pour le Tiger Award à l’IFFR. (Photo : CinEuropa)

La première impression peut faire fuir le spectateur. Pas à cause de la prémisse mais à cause de la proposition visuelle de Roee Rosen pour raconter son histoire. Aimeriez-vous vous asseoir et regarder une émission de télévision fictive pour enfants dont les décors nous ramènent aux programmes de petites choses Oui Il a Sofia? Honnêtement non. Cependant, quel paradoxe, il attire. Parce que? Pour la simple raison de savoir comment le public sera informé dans cet espace Métamorphose, par Franz Kafka.

Contrairement à ce qui peut arriver dans la vraie vie vis-à-vis des programmes télévisés, qui obligent généralement à éteindre l’écran, Rosen parvient à nous faire prêter attention à son contenu. Avec un humour désopilant, un couple de présentateurs et de musiciens tentent de raconter l’œuvre de l’auteur tchèque à travers des animations et des chansons. On dit qu’ils « essayent » parce qu’un désagrément inattendu survient : quelqu’un de la production les informe que l’auteur a menacé de représailles judiciaires au cas où l’insecte en lequel le protagoniste de son œuvre se transforme serait montré. A cela, il faut ajouter le mal inutile de la publicité.

Juste au moment où cette tendance est devenue longue, abusive du temps, Rosen met un tournant avec une conférence publique inattendue qui modifie le calendrier. C’est une femme qui met sur la table la question de l’ingérence israélienne en Palestine. Il le fait en abordant la différence de conception juridique pour considérer un mineur en Israël (jusqu’à 18 ans) autour des territoires occupés (jusqu’à 12 ans).

Sous cette proposition de supposer que le signal a échoué, ou que le canal a été changé par erreur, Rosen prend le risque d’interroger et de reprocher aussi bien les autorités politiques que les personnalités publiques à la télévision sur leur position face à l’application des lois israéliennes dans les territoires occupés par leur gouvernement.

Derrière le film lui-même, Kafka pour les enfants Cela nous permet également de percevoir qu’en Israël, tout comme au Mexique, la télévision ouverte est vue par le peuple. Et pas seulement ça. Cela signifie qu’il influence la pensée de cette masse qui y a accès. La vidéocratie, ou télécratie, fait son truc partout. La seule chose qui change, ce sont les conflits et les intérêts.

De même, le fait que Rosen ait choisi de transférer ses prémisses et son discours à une émission pour enfants n’est pas une mince affaire, compte tenu du fait qu’ils sont généralement les productions préférées des gouvernements et des élites au pouvoir pour les utiliser comme véhicules de propagande pour leurs idéologies. Attention, ce n’est pas parce que le message s’adresse aux enfants mais aux parents conscients de ce que voient leurs enfants. Ce ne sont pas les mineurs qui sont considérés comme des imbéciles mais les adultes, c’est vrai enfants de Kafka raconté par le cinéaste.

