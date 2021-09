Kacey Musgraves dit que l’album « post-divorce » est plein « d’amour et de gratitude » pour son ex

La chanteuse country Kacey Musgraves a peut-être écrit son album primé aux Grammy « Golden Hour » en tombant amoureuse, mais sa dernière sortie, « Star-Crossed », reflète un style de vie différent, celui dans lequel elle est immergée depuis l’année dernière : la séparation de son mari, l’auteur-compositeur Ruston Kelly.

Mais ne considérez pas « Star-Crossed » comme un simple « album de divorce », a-t-elle déclaré à NPR dans une nouvelle interview. « Vous pouvez facilement dire qu’il s’agit d’un album post-divorce, qui, oui, est factuel sur papier », a-t-elle déclaré. « Mais cet album est plein d’amour et de gratitude pour cette personne, pour Rustin, pour ma vie et ma capacité à explorer toutes les émotions en tant qu’auteur-compositeur. »

Kacey Musgraves à New York en février 2020. John Lamparski / Getty Images

À cette fin, la cinquième sortie en studio de Musgraves, qui a fait ses débuts vendredi, contient de nombreuses chansons qui semblent imprégnées de son mariage et de ses conséquences : « Good Wife », « If This Was a Movie », « What Doesn’t Kill Moi » et le nouveau single « Justified », pour n’en citer que quelques-uns. (Il y a aussi un film lié, diffusé maintenant sur Paramount+.)

« J’ai beaucoup lu sur les étapes de l’acceptation, les étapes du deuil et de la guérison », explique Musgraves, 33 ans. « J’ai beaucoup appris sur le fait que la guérison n’est pas linéaire… C’est un sentiment de confiance et d’autonomisation mélangés à une peur et une tristesse extrêmes, de la culpabilité et de la dépression, mais de l’espoir pour l’avenir. Mais alors, oui, un peu de colère, un peu de marchandage, un peu de lutte pour accepter où vous êtes. «

Pour Musgraves, l’album comporte trois actes, qui abordent toutes ces émotions. Et elle explique qu’elle a beaucoup appris à la fois du divorce et du mariage.

Ruston Kelly et Musgraves lors de la 61e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, Californie, en 2019. David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

« Je ne pense pas que le mariage soit pour tout le monde », dit-elle. « Mais je pense que c’est beau. Si c’est comme ça que vous travaillez le mieux et que vous vous épanouissez là-dedans, je pense que c’est une très belle chose. Je ne pense pas que ce soit la fin, cependant, vous savez? «

Musgraves et Kelly ont eu une date d’écriture de chansons ensemble en 2016, et ont commencé à sortir ensemble après cela; elle a dit que sa chanson « Golden Hour » « Butterflies » parlait de lui. Ils se sont fiancés à la fin de l’année et se sont mariés en octobre 2017 dans le Tennessee. Ils ont demandé le divorce en juillet 2020, déclarant AUJOURD’HUI dans une déclaration commune qu’ils étaient « le lien d’âme » l’un de l’autre, mais « cela n’a tout simplement pas fonctionné ».

Musgraves se produisant au festival de musique Intersect à Las Vegas, Nevada en 2019. Ethan Miller / Getty Images

Pour les fans et les autres personnes qui pourraient entendre la musique de « Star-Crossed » et qui traversent également leurs propres épreuves relationnelles, Musgraves dit qu’elle pense que c’est le genre de sortie qui peut rassembler les gens.

« Autant que vous puissiez être » la fille « Golden Hour », la fille amoureuse et la fille qui expérimente cette très belle facette de la vie, vous pouvez expérimenter l’antithèse complète de cela, vous savez? » elle dit. « C’est la vraie vie et je pense juste qu’embrasser le bon et le mauvais et savoir que nous le vivons tous, que vous soyez célèbre ou non, est un très beau rappel que nous sommes tous dans le même bateau. »