K-Pop: Sony et les créateurs de Spider-Man préparent un film sur le genre

Le K-pop Il fait partie de la surprenante vague coréenne qui a inondé la côte ouest d’un contenu culturel varié. Les deux dans le musique, sports, cinéma ou séries, les productions du pays asiatique ont pris un virage fort et sont devenues reconnues dans le monde entier. Sony Il a prêté attention à ce phénomène et c’est pourquoi il prépare un film basé sur les célèbres groupes de musique coréens. Pour cela, il a rejoint les créateurs de Spider-Man: un nouvel univers. Voyez en quoi consiste le projet!

Variety a annoncé que la société japonaise allait lancer « K-Pop: chasseurs de démons », un film d’animation sur un groupe musical féminin qui tue les mauvais esprits entre les concerts. Le film sera une aventure d’action fantastique qui suivra un ensemble de chanteurs qui doivent équilibrer leur vie entre leur carrière artistique et leur identité secrète de chasseurs de démons.

Formation pour les grands débuts. K-Pop: Demon Hunters est actuellement en développement chez Sony Animation. Ce film suit un groupe de filles K-Pop de renommée mondiale alors qu’ils équilibrent leur vie sous les projecteurs avec leur identité secrète de chasseurs de démons durs. pic.twitter.com/sFScsOqMN5 – Animation Sony Pictures (@SonyAnimation)

8 mars 2021





Les réalisateurs du film d’animation Spider-Man, Maggie Kang Oui Chris Appelhans, sont en charge du projet en cours de développement. Les cinéastes ont les qualifications pour le faire car la production de Spider-Man a été un succès en 2018 et elle a remporté pas moins que les quatre prix où elle a été nominée (Oscar, Golden Globe, BAFTA, Critics ‘Choice Movie Award).

De quoi parle K-Pop: Demon Hunters, le prochain film de Sony?

Kang, d’origine coréenne, planifie le film comme un hommage à sa fierté nationale et à la musique K-Pop avec laquelle il a grandi. « Ayant été fan du genre depuis sa création dans les années 90, ce film est ma lettre d’amour à la K-Pop et à mes racines coréennes. Il embrasse et célèbre tout ce qu’est la K-Pop, c’est le film que j’aimerais voir en tant que fan de longue date et j’espère que les millions de fans de K-Pop à travers le monde ressentent la même chose », a-t-il dit à Variety.







Le projet présente également le producteur oscarisé avec Shrek, Aron Warner. De plus, il a le concepteur de production de Raya et le dernier dragon et le directeur artistique de Ralph brise Internet.

« La K-Pop est la plus grande incarnation de cela dans notre vie, et nous sommes tellement excités de l’honorer et de le montrer à travers le prisme de l’animation. »a ajouté le réalisateur Appelhans à la motivation avec laquelle le film est né.