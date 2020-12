K. Michelle défend les tweets antérieurs à propos de R. Kelly: « No Regrets »

Bien avant que la vie personnelle dérangeante de R. Kelly ne soit révélée, il était le mentor musical de la chanteuse R&B, K. Michelle. Alors que la plupart d’entre nous ont décidé de le boycotter, lui et sa musique, Michelle s’est rendue sur Twitter le 9 décembre pour parler de leur relation professionnelle, admettant que ses conseils lui manquaient.

«Je jure que si Rob était là, tant de mes questions musicales auraient une réponse», commença-t-elle. « Si vous avez un mentor, vous devez apprendre autant que possible musicalement, mais j’ai pris tellement de jours d’apprentissage pour acquis sans jamais savoir que cela lui arriverait. » Elle a expliqué dans un autre tweet qu’elle essayait de créer un album R&B authentique et qu’elle souhaitait pouvoir le jouer pour lui et avoir son avis. «J’essaie de créer le dernier album de R&B le plus authentique et j’ai vraiment besoin de le jouer pour lui mais tu ne peux pas», écrit-elle, ajoutant qu’elle doit trouver la confiance nécessaire pour le faire seule. « Ça fait mal. Je dois avoir confiance en mes compétences et le faire seul. »

Elle a noté qu’elle n’essayait pas de tolérer les actions qui ont mis R. Kelly derrière les barreaux, mais de parler simplement de son talent artistique. « Encore une fois, je ne défends pas une seule âme. Le mal est mal », a-t-elle tweeté. « Mais en séparant l’homme de la musique, musicalement, je lui ai fait confiance toute ma carrière et maintenant il est temps de me faire confiance. Personne ne comprendra jamais à quel point il est difficile de voir la personne qui vous a sauvé la vie être crucifiée devant le monde pour leur maladie », conclut-elle

Comme on pouvait s’y attendre, les fans ont immédiatement accusé K.Michelle d’avoir défendu R. Kelly et d’avoir parlé trop haut d’un pédophile condamné, ce à quoi elle a répondu dans une autre série de tweets. « Pas de regret, je dis ce que je dis. Ce n’est pas ma faute si les gens n’ont pas fait attention à l’école primaire et ne peuvent pas comprendre que je ne défends personne. Je parle de MON HISTOIRE, MA VIE. Aucune âme vivante ne prendra mon Dieu a donné des droits à la sensation », écrit-elle.

«J’ai eu des conversations avec certaines des victimes et j’ai offert mon aide mais parce que je ne l’affiche pas, je m’en fous? Wow. Vous préférez vous poster des cadeaux pour avoir de l’influence tous les jours, mais ce n’est pas moi! JE NE DOIS PLUS PROUVER SUR UNE APP! », A-t-elle poursuivi. «De toute façon, c’est une maladie. Je sais que vous, les gens sur le canapé, pensez que vous êtes psychiatre, mais je suppose que J’AI VRAIMENT UN DEGRÉ EN PSYCHOLOGIE de Florida A&M. Tout est faux et c’est une maladie.