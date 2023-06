K-278, le sous-marin soviétique qui a coulé en 1989 emportant avec lui deux réacteurs et des torpilles nucléaires

Si vous vous demandez combien de sous-marins nucléaires ont été coulés au combat, sachez que la réponse est zéro. Cela ne signifie pas que plusieurs navires de ce type ne se trouvent pas au fond de la mer, certains d’entre eux en compagnie du matériau radioactif cela leur a permis de fonctionner pendant de longues périodes et même d’effrayer leurs adversaires.

Au fil du temps, neuf sous-marins nucléaires ont coulé. Cinq de la marine de l’URSS, deux de la marine russe et deux de la marine américaine. Le protagoniste de cet article, les K-278 Komsomolets, est né d’un projet visant à améliorer le lancement de missiles et a fini par devenir une tragédie maritime.

Le sous-marin nucléaire qui se trouve au fond de la mer de Barents

Vers la fin des années 1960, l’Union soviétique avait déjà construit plusieurs sous-marins nucléaires et s’apprêtait à jeter les bases de ce qui allait devenir le Quatrième génération de ces outils stratégiques. L’idée, selon le spécialiste de la défense HI Sutton, était que les navires pouvaient transporter et lancer une combinaison de missiles conventionnels et nucléaires.

Pour répondre à ce besoin, en 1966, un projet connu sous le nom de « 685 » a commencé à être développé, qui envisageait la construction d’un premier sous-marin de technologie avancée en tant que prototype par la société navale Sevmash. C’est ainsi que sont nés les K-278 Komsomolets, dont la quille a été posée en 1978 et lancée à la mer en 1983.

Les fonctionnalités mises en œuvre allaient au-delà des améliorations au niveau des armes, mais étaient également liées à la polyvalence de l’attaque et de l’immersion. Le casque était fait de titane 48Tun alliage plus léger que l’acier, mais suffisamment solide pour permettre des plongées profondes dans des scénarios de combat.

K-278 Komsomolets

Le K-278 avait été conçu pour opérer à une profondeur de routine de 800 mètres, offrant la possibilité d’atteindre 1 000 mètres dans des situations extrêmes. La profondeur d’effondrement, c’est-à-dire lorsque la pression sur la coque est sur le point de provoquer de graves dommages structurels ou une implosion, avait été établie à environ 1 500 mètres.

Au niveau dimensionnel, il avait un faisceau de 12,3 mètres et une longueur de 110 mètres. Le système de propulsion se composait de deux jets Fission nucléaire OK-650 d’eau sous pression et de combustible à l’uranium 235 enrichi à 20-45 %. Il était capable de lancer des torpilles conventionnelles et des torpilles à ogives nucléaires.



Images du K-278 capturées par l’Institut norvégien de recherche marine en 2019

L’Autorité norvégienne de sûreté nucléaire et radiologique (DSA) rapporte que le 7 avril 1989, le K-278 naviguait dans les eaux internationales au large de la Norvège lorsque ses membres d’équipage ont détecté des fluctuations dans le système électrique de l’ensemble du navire. Les pannes sont le produit d’un incendie dans un compartiment qui a compromis le fonctionnement des réacteurs.

À la suite du problème susmentionné, les mécanismes de contrôle du sous-marin ont commencé à se comporter de manière erratique. Malgré cette situation chaotique, et avec la fumée de l’incendie qui s’étendait à l’intérieur, le navire a réussi à atteindre la surface et de nombreux membres d’équipage ont été secourus. Sur les 69 marins, 27 ont survécu et 42 sont morts.



Le ROV Ægir 6000 analyse le K-278

Le prodige technologique qui promettait d’inaugurer une nouvelle classe de sous-marins a sombré dans les profondeurs de la mer, emportant avec lui deux réacteurs à uranium enrichi et deux torpilles à ogives nucléaires. Depuis lors, il se trouve à plus de 1 600 mètres de profondeur dans la mer de Barents, au bord de l’océan Arctique, en Norvège.

Cet épisode est cependant loin d’être complètement oublié. Depuis lors, la Russie et la Norvège sont surveillance des niveaux de rayonnement dans la zone accidentée. En 2019, l’Institut norvégien de recherche marine a utilisé le ROV Ægir 6000 pour étudier en détail les restes du sous-marin de l’ère soviétique.

Une série d’échantillons prélevés la même année a révélé que les niveaux de rayonnement dans certaines parties du navire étaient 800 000 fois plus élevés que la normale. D’autres parties, ont-ils souligné, « n’ont pas enregistré des valeurs aussi élevées ». Bien que ces chiffres puissent sembler alarmants, la chef de l’expédition, Hilde Elise Heldal, estime qu’ils ne sont pas synonymes de danger.

