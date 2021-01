J’y suis arrivé! Mexique: à quand remonte la première de la troisième saison sur Netflix

J’y suis arrivé! Mexique Il reviendra sur l’écran Netflix avec une nouvelle saison de son émission de télé-réalité sur la pâtisserie. L’émission mettra à nouveau à l’épreuve les concurrents amateurs car ils devront réaliser des répliques difficiles de gâteaux professionnels. Après deux saisons réussies, le service prépare la première de la troisième partie. Quand ça sort?

« Oui, nous pouvons! Omar Chaparro revient avec une nouvelle saison de Nailed it! Mexique. Il y aura de nouvelles recettes, de nouveaux défis et plus d’invités », est le synopsis officiel de la plate-forme avec la bande-annonce présentée à Noël avec des scènes amusantes des défis que les concurrents devront relever.

Quand est-ce que la troisième saison de Nailed It! Le Mexique sur Netflix?

La troisième saison de Nailed It! Le Mexique sera disponible ce mardi 5 janvier 2021. Il y aura six épisodes de 30 minutes en moyenne qui distribueront chacun 200 mille pesos mexicains (environ 10565 dollars). « Cloué! Mexique, tout est toujours beau parce que l’intention est ce qui compte », est le slogan du programme.







Omar Chaparro et Anna Ruiz ils seront à nouveau les hôtes avec des juges importants qui n’ont pas encore été découverts. Ils se complètent magistralement car le premier est un animateur de radio et de télévision éprouvé, tandis que le second est un pâtissier qui excelle dans la préparation de desserts exquis et accrocheurs.

J’y suis arrivé! est né aux États-Unis en mars 2018 et de son succès a eu différentes versions en Mexique, France, Espagne et Allemagne.