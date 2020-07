JW Lucas a travaillé avec DaBaby et Lil Uzi Vert, et il a jeté la poussière sur les réseaux sociaux à la suite de ses remarques défavorables sur la mort de Breonna Taylor par la police.

Un producteur de hip hop est accusé d’avoir franchi la ligne. Le climat politique et social actuel en Amérique amène de nombreux citoyens à partager leurs opinions souvent impopulaires sur les réseaux sociaux, y compris le producteur JW Lucas. Si son nom ne vous est pas familier, son travail peut l’être; il se vante sur Twitter d’avoir travaillé avec DaBaby, Jack Harlow, Lil Uzi Vert et Lil Durk. Luas a décidé de partager quelques réflexions sur Twitter à propos de Breonna Taylor, la jeune femme qui a perdu la vie après que la police a fait irruption chez elle alors qu’elle dormait et l’a abattue. JW Lucas ne comprend pas pourquoi les gens soutiennent la cause de la jeune femme. “Pourquoi le monde demande-t-il justice pour #BreonnaTaylor … bien sûr, elle n’aurait pas dû perdre la vie … mais vous rendez-vous compte qu’elle était impliquée avec plusieurs trafiquants de drogue qui utilisaient sa maison comme un piège? Si vous vous inscrivez pour cette vie il y a des conséquences », a écrit Lucas. Il a ajouté: “C’est terrible, Breonna a perdu la vie, et comme je l’ai dit plus tôt, je crois que les flics ont peut-être mal géré le raid et ont été trop agressifs après avoir été renvoyés. Cela étant dit, quelle est la punition que le monde appelle. les hommes étaient au travail et ont aussi une famille. “ Lucas s’est excusé plus tard auprès des personnes qui ont été offensées par ses remarques, mais il était trop tard; Internet n’a pas tardé à lui faire savoir exactement ce qu’ils pensaient. Il est également allé sur Instagram Live, avec Tamika Mallory, l’une des organisatrices de la Marche des femmes 2017. Mallory a récemment été arrêté à Louisville alors qu’il manifestait au nom de Breonna Taylor. Au cours de leur échange houleux, JW Lucas a déclaré à Tamika Mallory qu’il était plus qualifié pour diriger le mouvement Black Lives Matter qu’elle ne l’était, affirmant en outre que Mallory était concentré sur le gain politique. Découvrez quelques-uns de ses tweets ainsi que quelques réactions ci-dessous.