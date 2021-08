Justin Timberlake rejoint Benicio Del Toro dans Reptile de Netflix

Netflix vient d’acquérir les droits du prochain meurtre mystérieux Reptile, où un détective endurci (Del Toro) tente de découvrir la vérité derrière le meurtre brutal d’un agent immobilier, dans une affaire remplie de demi-vérités et de mystère. Ce faisant, il brouille les frontières entre son œuvre et sa vie, et démantèle ses propres illusions sous couvert d’enquête. Le casting de Del Toro a été annoncé précédemment, et Justin Timberlake est récemment entré en scène, après la sécurisation des droits par Netflix. Prévu pour être le réalisateur prolifique de clips musicaux, le premier long métrage de Grant Singer, le film a été co-écrit par Singer, aux côtés de Benjamin Brewer.

Justin Timberlake récemment présenté dans Apple TV original Palmer,où ​​il a joué un criminel libéré, qui revient dans sa ville natale après 12 ans, pour former un lien improbable avec un enfant paria, d’un foyer troublé, qui semblait bien plaire aux fans, après des critiques largement positives, appréciant le message de l’espoir mis en évidence tout au long du film. Timberlake est bien connu dans l’industrie de la musique et l’industrie du cinéma, avec un rôle dans le favori des fans Le réseau socialsur le fondateur de Facebook, Mark Zuckerburg, et un voyage à travers les années de Mark avant et pendant la création du phénomène mondial.

Benicio Del Toro est bien connu pour le film emblématique Les suspects habituels, qui est toujours émerveillé pour son histoire unique et sa fin époustouflante. Del Toro a remporté les très convoités Oscars, à deux reprises pour des seconds rôles en 2001 et 2004, pour Trafic et Pas de pays pour les vieillards. Il est également reconnu pour son rôle de collectionneur dans l’univers cinématographique Marvel, son avenir dans ce rôle étant inconnu, après les événements de Avengers : guerre à l’infini.Cependant, en se concentrant sur Reptile, Molly Smith, Trent Luckinbill et Thad Luckinbill produisent pour Black Label Media, avec la coproduction de Seth Spector de Black Label. Del Toro et Rachel Smith produisent le film.

Bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier de production, tout le monde peut deviner quand le film sortira sur le site de streaming populaire Netflix, mais les fans de Del Toro et Timberlake seront impatients de chaque mise à jour du film, surtout après que Timberlake ait attiré l’attention après la signature. pour dépeindre le regretté Chuck Barris, dans une adaptation télévisée, appelée «biographie non autorisée» et intitulée Confessions d’un esprit dangereux. Il s’agit d’une adaptation du livre, publié en 1984, qui affirmait que, alors qu’il animait des émissions de télévision comme The Gong Show, Barris travaillait également comme assassin de la CIA dans les années 1960 et 1970.

Del Toro sort tout frais de son Pas de mouvement soudainlibérer, par Océans’réalisateur de trilogie, Steven Soderbergh, qui a fait ses débuts le 1er juillet sur HBO Max, avec tous les yeux rivés sur lui avec le réalisateur préféré des fans, le prochain film de Wes Anderson La dépêche françaisequi possède une distribution nombreuse et étoilée, avec Bill Murray, Timothee Chalamet et Adrien Brody pour n’en nommer que quelques-uns. Timberlake est remplacé par WME, LBI et Ziffren Brittenham. Le chanteur est remplacé par CAA, Anonymous Content et Ziffren Brittenham. Del Toro est remplacé par LBI, Range Media et Hansen Jacobson. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Netflix