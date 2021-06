Justin Timberlake exprime son soutien à Britney Spears après une comparution explosive devant le tribunal

Justin Timberlake était l’une des nombreuses célébrités à exprimer leur soutien à Britney Spears, après que l’icône de la pop s’est adressée au tribunal dans son affaire controversée de tutelle mercredi.

« Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment », Timberlake, 40 ans, a écrit sur Twitter. « Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps. »

Il a ajouté dans un tweet suivant, « Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre sa volonté… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur. »

Timberlake et Spears sont sortis ensemble entre 1999 et 2002. Récemment, Timberlake a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa gestion de leur rupture, qui a été décrite par le récent documentaire « Framing Britney Spears » comme misogyne. Après la première du film, il s’est excusé.

« J’ai vu les messages, les tags, les commentaires et les préoccupations et je veux y répondre », a-t-il écrit dans un message émouvant qu’il a publié sur Instagram. «Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à tort, ou n’ai pas défendu ce qui était juste. Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. »

« Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement parce que je tiens à ces femmes et que je les respecte et je sais que j’ai échoué », a-t-il ajouté.

Timberlake et Spears à la première hollywoodienne de son long métrage « Crossroads » en 2002. Steve Granitz / WireImage

Mercredi, Timberlake a apparemment tenté de respecter son engagement envers cette promesse.

« Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période », a-t-il ajouté dans un autre tweet. « Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite. »

Timberlake était l’une des nombreuses célébrités à avoir exprimé son soutien à l’icône de la pop.

« Comment ce qui a été fait à Britney Spears n’est-il pas un crime contre les droits humains ? » Meghan McCain a écrit sur Twitter. « L’isolement, contrôlant sa capacité à se reproduire sans son consentement, la forçant à travailler dans des conditions inhumaines. Si elle était une autre personne, les personnes qui lui auraient fait cela seraient en prison. »

La chanteuse pop Halsey a écrit, « Bénis Britney et j’espère de tout mon cœur qu’elle sera libérée de ce système abusif. Elle le mérite plus que tout. J’admire son courage à s’exprimer aujourd’hui. »

Halsey a poursuivi: « f — quiconque pense avoir le pouvoir en tant qu’institution ou individu de contrôler la santé reproductive d’une personne », ajoutant le hashtag #FreeBritney.

Mariah Carey a écrit, « Nous t’aimons Britney !!! Reste forte. »

« J’envoie tout mon amour et mon soutien à Britney Spears et à ses fans », Brandy a tweeté.

Mercredi, Spears, 39 ans, s’est férocement adressée au tribunal dans son affaire de tutelle, qui est au centre du mouvement #FreeBritney depuis quelques années. Au cours de sa comparution, Spears a largué plusieurs bombes, y compris la révélation qu’elle a un stérilet qu’elle dit que sa famille ne la laissera pas retirer pour avoir un autre enfant.

« J’ai été sous le choc », a-t-elle déclaré, en partie. « Je suis traumatisé, tu sais, fais semblant jusqu’à ce que tu y arrives, mais maintenant je te dis la vérité. OK. Je ne suis pas heureux. Je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère, c’est fou et je ‘ Je suis déprimé. Je pleure tous les jours et la raison pour laquelle je vous dis cela, c’est parce que je ne sais pas comment l’État de Californie peut avoir tout cela écrit dans les documents judiciaires depuis le moment où je me suis présenté et ne rien faire du tout. «