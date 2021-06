Justin Timberlake dit que nous devrions tous soutenir Britney Spears dès maintenant

Justin Timberlake a été l’une des nombreuses célébrités à envoyer de l’amour à Britney Spears après avoir donné des preuves explosives lors de son audience de tutelle.

L’ex-petit ami de la pop star a été horrifié par les affirmations de Britney dans la salle d’audience et a exhorté tout le monde à travers le monde à la soutenir.

Il a écrit sur Twitter : « Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment.

« Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien.

« Aucune femme ne devrait être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps.

Il faisait spécifiquement référence aux allégations de Britney selon lesquelles elle avait un dispositif de contrôle des naissances inséré dans son corps contre son gré et sa tutelle l’avait empêchée de le retirer.

Elle a expliqué au tribunal comment elle souhaitait continuer sa vie, mais les restrictions corporelles imposées par la décision de justice l’ont empêchée de le faire.

L’homme de 39 ans a déclaré: « Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m’a dit avec la tutelle que je ne pouvais pas me marier et avoir un bébé.

« J’ai un DIU dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d’avoir un bébé et mes conservateurs ne me permettent pas d’aller chez le médecin pour le retirer. »

Elle affirme également qu’elle a été forcée de prendre du lithium contre son gré.

« Vous pouvez devenir atteint d’une déficience mentale si vous y restez plus de cinq mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

D’autres célébrités sont venues soutenir l’artiste alors qu’elle tentait de faire une offre pour sa liberté.

Britney a demandé que la tutelle se termine sans qu’elle subisse une évaluation mentale.

Elle souhaite également que son père et toute autre personne impliquée pour l’empêcher de vivre pleinement sa vie soient envoyés en prison.

La pop star a parlé des autres clauses de la décision de justice et de la façon dont cela a affecté sa santé mentale au fil des ans.

Elle a déclaré: « Après avoir dit au monde entier que je vais bien, c’est un mensonge. Je ne suis pas heureuse et je ne peux pas dormir. Je suis déprimée. Je pleure tous les jours. C’est mon souhait et mon rêve pour tous que cela se termine. Je veux retrouver ma vie. »

« Tout ce que je veux, c’est posséder mon argent… et que cela se termine… et que mon petit ami puisse me conduire dans sa voiture. Et honnêtement… je veux pouvoir poursuivre en justice ma famille.

« Ils ont fait du bon travail en exploitant ma vie, donc j’ai l’impression que ce devrait être une audience publique et ils devraient écouter ce que j’ai à dire.