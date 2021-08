Justin Timberlake aperçu en train de travailler chez Target dans une vidéo virale

Justin Timberlake a troqué la scène contre la caisse de Target.

Le chanteur est vu en train de scanner une boîte de brise-glace et de la gomme pour un client d’un Target dans le Colorado dans une vidéo TikTok publiée par l’utilisateur Doug Anthony qui a plus d’un million de vues.

« Justin Timberlake a dit de publier ceci pour les opposants », a écrit Anthony de manière cryptique avec le hashtag #HeSaidNoHateAndHeWillStartaTikTok en référence au fait que Timberlake n’a pas de compte TikTok.

Timberlake n’est pas vêtu d’un uniforme Target, juste d’un bonnet et d’une veste pull. Il scanne également le chewing-gum et le remet juste sur le support.

Au cas où les gens auraient pu penser que ce n’était pas vraiment Timberlake, Anthony a partagé deux vidéos plus tôt dans la journée avec le chanteur de « SexyBack ». Ils rappent sur une chanson de Kendrick Lamar dans un parking et à l’intérieur d’une maison tout en prenant un verre.

Ce n’est pas non plus la première fois de Timberlake dans une vidéo sur le thème de Target. Il a joué « Classic Peg », un ami de Target Lady de Kristen Wiig, dans plusieurs sketchs « Saturday Night Live », dont un l’an dernier, avec les lunettes de grand-mère et la minerve cervicale.

Il y a aussi une autre personne à qui on peut faire confiance pour savoir que c’est vraiment Timberlake dans les vidéos TikTok. Son ancien camarade de groupe *NYSNC, Lance Bass, a sonné dans les commentaires.

« Ce type a l’air étrangement familier. Je ne peux pas le situer », a plaisanté Bass.