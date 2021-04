Justin Timberlake a-t-il planifié le dysfonctionnement de la garde-robe du Super Bowl de Janet Jackson?

Pendant près de deux décennies, de nombreuses questions ont persisté dans l’esprit du public sur le tristement célèbre « dysfonctionnement de la garde-robe » de Janet Jackson au Super Bowl XXXVIII de 2004.

Justin Timberlake a-t-il clôturé le spectacle en déchirant une partie du haut de Jackson, exposant brièvement l’un de ses seins exprès, ou était-ce un accident? Et si c’était intentionnel, Jackson était-il conscient que cela allait arriver?

Le styliste derrière la performance de Janet Jackson et Justin Timberlake au Super Bowl affirme maintenant que c’était l’idée de Timberlake de mettre en scène un « dysfonctionnement » de la garde-robe qui choquerait le public.

Pourquoi Justin Timberlake aurait-il planifié le dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson au Super Bowl 2004?

Le styliste de célébrités Wayne Scot Lukas a déclaré que Timberlake voulait surpasser l’ex-petite amie Britney Spears, qui quelques mois auparavant avait partagé un baiser infâme avec Madonna et Christina Aguilera lors de leur performance aux MTV VMA.

Scot Lukas dit que Timberlake «a insisté pour faire quelque chose de plus grand que leur performance. Il voulait une révélation.

Le styliste n’est pas d’accord pour dire que ce qui s’est passé à la fin de la représentation peut même être considéré comme un «dysfonctionnement de la garde-robe», comme cela a été étiqueté par beaucoup.

«Je n’appellerais pas cela un« dysfonctionnement »de la garde-robe dans un million d’années. C’était la garde-robe la plus fonctionnelle de l’histoire. En tant que styliste, elle a fait ce qu’elle était censée faire », a-t-il déclaré.

Le concept original était un peu inférieur au concept.

«Janet allait porter une robe Rocha, et [Justin] allait marcher sur le dos de sa robe pour révéler ses fesses dans ce string perlé », dit Scot Lukas. Mais « la tenue a changé quelques jours auparavant, et vous avez vu la magie. »

L’incident lors de leur performance conjointe au Super Bowl a endommagé la carrière de Janet Jackson – mais a élevé celle de Justin Timberlake.

«La magie», bien sûr, impliquait que Timberlake arrachait une bande de tissu de la tenue de Jackson qui laissait sa poitrine exposée sur scène.

Dans la foulée, Jackson a été interdit d’apparaître aux prochains Grammy Awards. Pendant ce temps, Timberlake a remporté plusieurs prix lors de l’émission.

Elle a également fait face à de nombreuses critiques pour la performance controversée, y compris plus de 500 000 plaintes déposées auprès des radiodiffuseurs.

Lors d’une interview avec Oprah Winfrey en 2006, on a demandé à Jackson si elle estimait que Timberlake l’avait «laissée pendre».

La chanteuse et actrice a répondu qu’il y a «certaines choses que vous ne faites tout simplement pas à des amis».

Si ce que dit Scot Lukas est vrai, cela implique que non seulement Timberlake a délibérément mis Jackson sur pied et fait pression sur elle pour qu’elle s’expose sur scène à son profit personnel, mais qu’il lui a également permis de prendre la chute pour un scandale qu’il a lui-même orchestré. .

Si Timberlake avait eu l’intention de surpasser les performances des VMA de Spears, il a certainement réussi.

L’incident a été parodié dans des vidéoclips, des sketches comiques et plus encore dans les décennies qui ont suivi l’événement. En fait, c’était l’une des toutes premières vidéos virales et est même devenue une partie de l’inspiration pour la création de YouTube.

Cependant, il semble que Timberlake ait peut-être plus profité que Jackson.

Le huitième album de Jackson, « Damita Jo », sorti peu de temps après le Super Bowl, était l’un des disques les moins vendus de sa carrière.

Pourquoi Wayne Scot Lukas partage-t-il cette information maintenant?

Scot Lukas dit qu’il a été invité à se manifester après avoir vu Johnny Wright, le manager de longue date de Timberlake, appeler Jackson pour ne pas avoir pardonné au chanteur de «Cry Me A River».

Après que Jackson ait publié l’un de ses messages inspirants hebdomadaires aux abonnés Instagram, les exhortant à «toujours choisir de guérir, pas de blesser» et «de pardonner, de ne pas mépriser» le dimanche 28 mars, Wright – qui a également géré à la fois Jackson et Spears – aurait répliqué en plaisantant: «Vous devriez suivre ce conseil et l’appliquer à votre relation avec Justin.»

L’article continue ci-dessous

Le commentaire a depuis été supprimé.

Le 12 février, Timberlake s’est excusé auprès de Jackson et de Spears dans un post Instagram, après que le documentaire «Framing Britney Spears» ait généré des réactions négatives dirigées contre lui pour son traitement des femmes.

Il a dit aux fans qu’il était désolé «pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où je parlais à l’envers ou ne parlais pas pour ce qui était juste. Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans bien d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. »

Si cela est vrai, la nouvelle explication offerte par Scot Lukas pourrait expliquer pourquoi Jackson n’avait pas encore répondu directement aux excuses – bien que beaucoup pensent qu’une vidéo qu’elle a partagée le lendemain était sa façon de reconnaître subtilement qu’elle était due au soutien fidèle et continu. de ses fans.

Pour le moment, ni Jackson ni Spears n’ont répondu directement à ses excuses, et on ne sait toujours pas si Timberlake a pris ou assumera la responsabilité d’orchestrer l’accident de garde-robe en premier lieu.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.