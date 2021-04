Justin Theroux réfléchit à l’attention de la relation avec Jennifer Aniston

Justin Theroux se dit abasourdi par toute l’attention médiatique qu’il a reçue au cours de sa relation avec l’ex-épouse Jennifer Aniston.

Dans un avant-goût de son prochain dimanche Sitdown avec Willie Geist, la star de « Mosquito Coast », 49 ans, a parlé de son mariage très médiatisé avec l’ancienne star de « Friends ».

« Je pense qu’une partie de moi était comme, ‘Je suis essentiellement une sorte d’acteur et d’écrivain, il n’y a pas grand-chose là-bas », se souvient Theroux avoir pensé il y a dix ans quand lui et Aniston, 52 ans, se sont rencontrés pour la première fois. La star de « Spy Who Dumped Me » a eu du mal à s’adapter à un niveau de célébrité plus intense une fois que la romance du couple est devenue publique.

«Jason Bateman m’a en fait donné une fois l’un des conseils les plus judicieux de tous les temps», a déclaré Theroux.

« Il a dit: » Regardez, dans ce côté de l’industrie du divertissement, un personnage est sur le point de naître. Et ce personnage, c’est vous, mais ce n’est pas vous. Ce personnage est en colère. Ce personnage a un problème. Ce personnage est adorable. » C’est juste ce petit feuilleton qui est écrit en marge », a déclaré Theroux, résumant les pensées de Bateman sur les médias de célébrités.

L’ancienne star de « Arrested Development » a déclaré à Theroux: « Mon conseil est de ne pas suivre le scénario de ce type. »

Aniston et Theroux se sont mariés en 2015 après près de quatre ans de fréquentation. Ils se sont séparés en 2018 et sont restés de bons amis. Kevin Winter / Getty Images

Theroux était reconnaissant que Bateman – une co-star fréquente et un ami proche d’Aniston – le cherche.

«C’était un bon conseil parce que je m’y suis tenu», a déclaré Theroux. « C’est la seule façon de rester sain d’esprit dans tout ça. »

Theroux et Aniston se sont mariés en 2015 après près de quatre ans de fréquentation. Ils se sont séparés en 2018 et sont restés amicaux.

Plus tôt ce mois-ci, Theroux a évoqué des rumeurs de tabloïd selon lesquelles le couple aurait divorcé parce qu’Aniston voulait vivre à Los Angeles, alors qu’il préférait New York.

« C’est un récit qui n’est pas vrai, pour la plupart », a déclaré Theroux à Esquire. « Écoutez, les gens créent des récits qui se sentent mieux ou simplifient les choses pour eux. Ce tout » Cette personne aime le rock’n’roll, cette personne aime le jazz. Bien sûr! » Ce n’est tout simplement pas le cas. C’est une simplification excessive. «

Il a ajouté que lui et son ex-gagnant d’Emmy restaient en contact régulier.

« Nous ne nous parlons pas tous les jours, mais nous nous appelons. Nous faisons face à l’heure. Nous envoyons des SMS. »

Regardez l’interview complète dimanche AUJOURD’HUI avec Willie Geist le 25 avril!

