Justin Long taquine les différentes couleurs des yeux de Kate Bosworth avec l’aide d’une lentille de contact

Justin Long s’inspire de Kate Bosworth d’une toute nouvelle manière.

Bosworth a deux couleurs d’yeux différentes en raison d’une condition appelée hétérochromie, et maintenant son petit ami montre également deux couleurs d’yeux différentes.

Longtemps posté sur Instagram vendredi révélant un œil marron et un œil bleu grâce à un peu d’aide d’une lentille de contact colorée.

« Tu n’es pas le seul ! Tu n’es plus le seul », a-t-il dit à la caméra. « Maintenant, j’ai aussi de l’hétérochromie. » Mais cela n’a pas duré longtemps car son contact bleu est tombé peu de temps après.

L’hétérochromie touche moins de 1% de la population et est une condition qui peut être provoquée de diverses manières, y compris les gènes héréditaires, les traumatismes ou d’autres syndromes.

Kate Bosworth assiste à la soirée des Oscars Vanity Fair 2023 le 12 mars 2023 à Beverly Hills, en Californie. Karwai Tang / Wire Image

Bosworth a répondu à la vidéo ludique de Long dans les commentaires avec une touche de gratitude.

« Ils disent que l’imitation est la plus haute forme de flatterie », écrit-elle. « Alors merci? »

Bosworth et Long ont d’abord laissé entendre qu’ils étaient en couple en mai 2022 lorsqu’ils ont publié des photos l’un de l’autre sur leur compte Instagram. Les deux ont récemment déclenché des rumeurs de fiançailles lors de l’after-party Vanity Fair des Oscars plus tôt en mai lorsqu’ils ont posé pour des photos avec Bosworth portant une bague visible.

Justin Long et Kate Bosworth assistent à l’after party des Oscars Vanity Fair 2023. Robert Smith / Patrick McMullan via Getty Images

En janvier de cette année, en l’honneur de l’anniversaire de Bosworth, le couple s’est envoyé des lettres d’amour sur Instagram.

« Elle a 40 ans ! ???????????? Elle est aussi la meilleure partie de ma journée, tous les jours – même lorsque nous ne sommes pas ensemble », a commencé le message. « Elle rit avec abandon. Elle me fait rire de la même manière – tout le temps. Elle voit la beauté partout et en chacun.

Le message se terminait par Long disant: «Elle est ma joie. Elle est ma meilleure amie. Joyeux anniversaire HANSAAAY????????.

Quant à Bosworth, elle a écrit : « Tu es mon amour et ma lumière, ma paix et mon frisson. Merci de me tenir la main quand nous dormons. Merci d’avoir noué mes lacets lorsque vous constatez qu’ils sont défaits. Merci de m’avoir fait rire si fort que je dois quitter la pièce. »

« Merci de m’avoir montré ce qu’est l’amour et d’avoir fait de cet anniversaire le meilleur anniversaire de ma vie ???? xx. »