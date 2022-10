Justin Long jouera dans la série Live-Action Goosebumps à Disney +

Le casting se réunit pour le prochain Chaire de poule redémarrer la série à Disney +. En février, il a été signalé qu’une nouvelle série télévisée en direct avait été commandée sur la plate-forme de streaming inspirée des livres les plus vendus de RL Stine. Maintenant, Variety rapporte que Long est monté à bord de la nouvelle émission dans un rôle régulier de la série. Nous pouvons supposer que des annonces de casting supplémentaires seront bientôt à venir.





Le personnage de Long a été nommé Nathan Bratt, un nouvel instituteur qui « développe un lien terrifiant avec un meurtre surnaturel vieux de plusieurs décennies ». Il a également été déclaré par Disney que le nouveau Chaire de poule série s’inspirera spécifiquement de cinq des livres les plus populaires de la série. Une description fournie du spectacle est la suivante:

«La série suit un groupe de cinq lycéens qui libèrent des forces surnaturelles sur leur ville et doivent tous travailler ensemble – grâce et malgré leurs amitiés, rivalités et passés les uns avec les autres – afin de la sauver, en apprenant beaucoup sur leur propre les secrets d’adolescent des parents dans le processus.

Nick Stoller et Rob Letterman ont co-créé cette nouvelle version de Chaire de poule. Les deux sont producteurs exécutifs aux côtés de Kevin Murphy, qui sert également de showrunner, ainsi que Neal H. Moritz et Pavun Shetty de Original Film, Conor Welch de Stoller Global Solutions, Erin O’Malley et Iole Lucchese et Caitlin Friedman de Scholastic Divertissement. Julia Ruchman, James Eagan et Nick Adams seront co-producteurs exécutifs.





Il y a eu plusieurs adaptations de la chair de poule

Neal H. Moritz, producteur exécutif de la nouvelle série, a également été producteur des deux live-action Chaire de poule films avec Jack Black dans le rôle de RL Stine. La première Chaire de poule le film a également été réalisé par Rob Letterman, qui a co-créé la prochaine série pour Disney+ ; la suite, Chair de poule 2 : Halloween hanté, était barré par Ari Sandel. Les films ont été des succès au box-office et ont rapporté plus de 250 millions de dollars.

Il y avait aussi une adaptation de série télévisée en direct qui a été diffusée pendant quatre saisons et 74 épisodes de 1995 à 1998. Chaque épisode de la série d’anthologie s’est inspiré d’un autre Chaire de poule livre. Ces jours-ci, de nombreux fans de la série en sont nostalgiques, notamment en ce qui concerne sa chanson thème accrocheuse. La série a également présenté de nombreuses célébrités dans les premiers rôles, tels que Ryan Gosling, Laura Vandervoort et Hayden Christensen. Ces dernières années, la série est toujours regardée par les fans en raison de sa disponibilité sur Netflix pour le streaming.

Tout remonte à la série de livres originale de l’auteur prolifique RL Stine. Egalement produit des années 1990, le Chaire de poule les livres se composaient à l’origine de 62 titres, bien que diverses retombées aient également été développées. À ce jour, plus de 400 livres ont été vendus dans le monde, ce qui fait Chaire de poule la deuxième série de livres la plus vendue de tous les temps derrière seulement JK Rowling Harry Potter série. Ce n’est donc pas vraiment une surprise de voir Disney revenir là-dessus Chaire de poule bien de lancer les dés avec une autre adaptation de série télévisée.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le nouveau Chaire de poule séries chez Disney+.