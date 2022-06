Justin Lin réalisera le film One Punch Man en direct après la sortie de Fast X

La Un coup de poing le film avance chez Sony avec Justin Lin à la barre. Le Hollywood Reporter rapporte que Lin a signé pour diriger l’adaptation en direct comme son premier projet depuis son départ X rapide. Lin devait à l’origine diriger X rapide et avait même commencé le tournage avant de quitter soudainement le projet au milieu de rumeurs de friction avec Vin Diesel.

En tout cas, Lin est de retour au travail en tant que directeur de Un homme coup de poing. L’adaptation a été écrite par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner (Jumanji : le niveau supérieur, Venin). Ari Arad d’Arad Productions produit. Aucun membre de la distribution n’a été officiellement annoncé à ce jour.

Développé à l’origine comme une bande dessinée Web et inspirant un anime et un jeu vidéo, Un coup de poing raconte l’histoire d’un super-héros nommé Saitama qui a la capacité de vaincre n’importe quel adversaire d’un seul coup de poing, ce qui le fatigue de plus en plus alors qu’il cherche un adversaire redoutable qui peut réellement résister à sa super force. Les fans pourraient encore être sceptiques quant au fait que le film va vraiment se produire, car il y a eu des rumeurs sur le Un coup de poing Film pendant des années, mais impliquer Lin est certainement un bon signe que la production progresse.

Justin Lin a quitté Fast X après le début du tournage

Les caméras tournaient déjà X rapide lorsque Justin Lin a annoncé qu’il quittait le projet. Il n’a pas précisé pourquoi il partait mais a pris la grande route en exprimant sa gratitude pour le temps qu’il avait passé avec la franchise et la diversité qu’il avait contribué à lui apporter. Vous pouvez lire la déclaration du réalisateur ci-dessous.

« Avec le soutien d’Universal, j’ai pris la difficile décision de prendre du recul en tant que directeur de RAPIDE X, tout en restant avec le projet en tant que producteur. En 10 ans et cinq films, nous avons pu tourner les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures putains de poursuites en voiture. Sur une note personnelle, en tant qu’enfant d’immigrants asiatiques, je suis fier d’avoir contribué à bâtir la franchise la plus diversifiée de l’histoire du cinéma. Je serai toujours reconnaissant à l’incroyable distribution, à l’équipe et au studio pour leur soutien et pour m’avoir accueilli dans le VITE famille. »

Il y a eu des rapports ultérieurs selon lesquels Lin avait quitté le film en raison de frictions sur le plateau avec Vin Diesel. Dans tous les cas, Lin a donné sa bénédiction à toutes les autres personnes impliquées pour continuer à travailler sur X rapide et il est également resté à bord en tant que producteur. Avec ce film maintenant dans son rétroviseur en tant que réalisateur, Lin avait une ouverture dans son emploi du temps, et il s’est avéré que Sony avait besoin d’un réalisateur nommé pour Un coup de poingalors peut-être que tout a fonctionné comme il se doit.

Un coup de poing n’a pas de date de sortie officielle pour le moment. Pour ce qui est de X rapide, ce film est actuellement en tournage avec le nouveau réalisateur Louis Leterrier. Il devrait sortir dans les salles de cinéma partout le 19 mai 2023.