Justin et Hailey Bieber: apparition amusante dans la vidéo “Pop Star” de DJ Khaled

04.09.2020 17h13

Justin Bieber, sa femme Hailey et, last but not least, DJ Khaled et Drake démontrent un sens de l’humour et un talent d’acteur dans le clip de la chanson “Popstar”.

Pour le clip vidéo de sa nouvelle chanson “Popstar” avec Drake (33 ans), le rappeur américain DJ Khaled (44 ans) a proposé quelque chose de spécial. Dans un court métrage d’environ huit minutes et extrêmement humoristique, avant le clip vidéo, il est montré comment il a été créé. DJ Khaled peut être vu dans l’intro comme une nuisance gémissante qui envoie à Drake un message vidéo après l’autre et le supplie de finalement tourner une vidéo pour la chanson qu’ils ont partagée.

Drake, de son côté, en a assez: «Toutes les cinq secondes, il me demande quelque chose sur mon téléphone portable. Je lui ai déjà donné les chansons. Maintenant, il veut aussi une vidéo. »Trop pour la superstar qui, le cœur lourd, demande à un copain d’intervenir – Justin Bieber (26 ans)!

Apparence avec humour

Après la performance digne d’un Oscar de Drake, la chanson commence après deux minutes et demie. La caméra se déplace sur un sol bordé de cadavres de schnaps, au bout duquel Bieber se décolle enfin du lit, en synchronisation labiale avec la chanson, atteint immédiatement la prochaine bouteille de champagne et continue de célébrer. Avec beaucoup d’auto-ironie, “Biebs” continue de se moquer de sa vie dissolue de pop star dans les trois minutes qui suivent. Avant que l’alarme ne se déclenche.

Tout juste un rêve, il s’avère. Bieber se réveille à côté de sa femme Hailey (23 ans), qui s’enquiert immédiatement de son bien-être. Au lieu d’une grande fête entre camarades de jeu, les deux premiers se promènent avec leur chien en pantoufles et en pantalon de jogging. Jusqu’à ce que le téléphone portable de Bieber sonne – la sonnerie de sa chanson “Baby”, bien sûr – et pourtant Drake s’accroupit à l’autre bout …

