Justin Bieber visitera six villes britanniques pour sa première tournée mondiale depuis 2017

Justin Bieber a annoncé sa première tournée mondiale depuis 2017, qui comprendra des concerts dans six villes britanniques.

Les concerts du Justice World Tour au Royaume-Uni auront lieu en février 2023 dans des salles de Glasgow, Aberdeen, Londres, Birmingham, Manchester et Sheffield.

L’actualité fait suite à la sortie de son dernier album en tête des charts Justice en mars de cette année.

Justin, 27 ans, a déclaré: « Nous avons travaillé dur pour créer le meilleur spectacle que nous ayons jamais fait, et nous avons hâte de le partager avec les fans du monde entier.

Crédit : Alamy

La dernière tournée de Justin s’est terminée en 2017 devant 65 000 fans au British Summer Time Festival de Hyde Park à Londres.

L’ancien enfant-merveille a ensuite mis fin à son silence de trois ans imposé par la pandémie en diffusant en direct une performance de LA pour le réveillon du Nouvel An 2020.

La tournée mondiale de la justice débutera par une tournée nord-américaine de 52 dates qui débutera au Mexique en février 2022.

Justin commencera ensuite son chemin à travers les cinq continents en se rendant en Scandinavie pour des spectacles de festival en août 2022.

L’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient suivront tous en septembre et octobre, suivis de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande pour clôturer l’année.

Crédit : Alamy

Les fans britanniques n’apercevront la star connue pour ses tubes « Love Yourself » et « Sorry » qu’entre le 8 et le 26 février 2023.

Les billets de la vente générale seront mis en ligne à 9 heures le vendredi 19 novembre de cette année.

Mais les titulaires de la carte Amex auront un accès exclusif à une prévente pour tous les événements hors Londres à partir de 10h le mardi 16 novembre.

La prévente à Londres débutera alors le lendemain à 10h le mercredi 17 novembre.

Crédit : Alamy

Les dates au Royaume-Uni sont les suivantes :

8 février, Glasgow, Royaume-Uni – OVO Hydro



11 février, Aberdeen, Royaume-Uni – P&J Live



13 & 14 février, Londres, Royaume-Uni – The O2



22 février, Birmingham, Royaume-Uni – Resorts World Arena



25 février, Manchester, Royaume-Uni – AO Arena



26 février, Sheffield, Royaume-Uni – Utilita Arena

Justin a remporté le prix de l’artiste de l’année aux Video Music Awards de MTV plus tôt cette année.

Le chanteur canadien est devenu l’artiste n°1 sur YouTube et Spotify après avoir commencé sa carrière à 13 ans.