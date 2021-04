Justin Bieber surprend avec la sortie d’un nouvel EP

Moins d’un mois après la sortie de «Justice», son sixième album studio, Justin Bieber a surpris ses followers avec l’arrivée inattendue d’un nouvel EP ce dimanche 4 avril, qui porte le titre de «Freedom» (Freedom), apparaissant sur les services de streaming avec un total de six nouvelles chansons.

Pour ce nouveau matériel, Beaber a réussi à rassembler une sélection intéressante d’artistes invités, dont les chansons « Freedom » (avec BEAM), « All She Wrote » (avec Brandon Love et Chandler Moore), « Nous sommes ensemble » , « Where You Go I Follow » (avec Pink Sweats, Chandler Moore et Judah Smith), « Where Do I Fit In (avec Tori Kelly, Chandler Moore et Judah Smith) et » Afraid to Say « (avec Lauren Walters).

Bieber aurait déjà crédité deux des artistes susmentionnés sur « Justice », BEAM présentant leur collaboration sur « Love You Different » et Tori Kelly avec la chanson « Name ». Le reste des artistes présentés dans « Freedom » aurait des crédits dans la musique du chanteur pour la première fois dans sa discographie.

Quelques heures à peine après la sortie de ce nouveau matériel, Bieber s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour annoncer son lancement, en écrivant simplement «Liberté sur toutes les plateformes», qui aurait été pris comme un simple message associé à un thème de justice sociale.

Dans «Justice», il y avait deux collaborations très spéciales: Chance The Rapper, qui a participé à la chanson «Holy», et Benny Blanco à la chanson «Lonely», ainsi que le single «Anyone». Ces trois singles seraient déjà sortis quelques mois avant l’annonce officielle de ce matériel.

Justin Bieber a souligné ce nouvel album comme un moyen de contribuer à la discussion actuelle sur le vrai sens de la justice, ainsi que comme un moyen de poursuivre son processus de guérison personnelle.