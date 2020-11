Justin Bieber soutient que le «changement» était du R&B, pas de la pop

Après une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album pop vocal, Justin Bieber exprime certains de ses griefs avec le processus.

C’est à peu près à ce moment-là, lorsque les retombées des nominations aux Grammy Awards se répandent sur les médias sociaux, en particulier de ceux qui se sentent laissés pour compte. Déjà, beaucoup ont pris les armes pour les snubs notables, y compris une stupéfiante nomination nulle pour The Weeknd’s Après des heures, ainsi que Album Of The Year snubs pour les deux Roddy Ricch Veuillez m’excuser d’être antisocial et Lil Baby’s Mon tour — ce dernier a déclenché une réplique passionnée de Quality Control’s P, qui a accusé les Grammy Awards d’être déconnectés de la culture. Jon Kopaloff / Bon sang, parfois même les nominés ne sont pas entièrement satisfaits. Dans le cas de Justin Bieber, qui a trouvé son dernier album Changements nominé pour trois catégories distinctes, c’est la mauvaise identification du genre qui l’a laissé en colère. S’adressant à Instagram pour partager ses pensées, Bugatti Biebs a choisi de faire clairement comprendre que dans son esprit, Changements n’était pas un album pop, mais un album de r & b. «S’il vous plaît, ne confondez pas cela avec moi étant ingrat, ce ne sont que mes pensées, prenez-les ou laissez-les», préfigure-t-il. “Merci aux gens qui se sont battus pour que je puisse même avoir des noms.” «Aux Grammys, je suis flatté d’être reconnu et apprécié pour mon art», écrit-il. “Je suis très méticuleux et intentionnel sur ma musique. Cela étant dit, je me suis mis à faire un album de R&B. Changements était et est un album de R&B. Il n’est pas reconnu comme un album de R&B, ce qui m’est très étrange. J’ai grandi en admirant la musique R&B et je souhaitais faire un projet qui incarnerait ce son. Le fait de ne pas le mettre dans cette catégorie est étrange si l’on considère les accords aux mélodies en passant par le style vocal jusqu’à la batterie hip-hop qui a été choisie, c’est indéniablement, indéniablement un album R&B! “ Découvrez son cas ci-dessous et assurez-vous de donner votre avis – pensez-vous que Justin Bieber se retrouvera à jamais en proie à son apparition dans la musique pop?