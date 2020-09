Justin Bieber présente son nouveau tatouage au cou

08.09.2020 17h45

Il l’a encore fait: Justin Bieber a élargi sa collection de tatouages. Le chanteur porte maintenant une rose au cou.

Justin Bieber (26 ans, « Yummy ») a un tatouage plus riche. Lundi, il est allé voir le célèbre tatoueur Dr. Courtiser sous l’aiguille. La dernière œuvre d’art sur le corps de Bieber: une rose détaillée sur le cou. Le chanteur pop présente fièrement sa nouvelle décoration corporelle sur Instagram et écrit: «Dr. Woo, merci pour la rose. «

Le nombre de tatouages ​​que Justin Bieber a maintenant sur son corps n’est pas clair – mais il devrait y en avoir au moins 60. La poitrine, les bras et le ventre sont déjà bien couverts. Un certain nombre de tatouages ​​proviennent de l’aiguille du tatoueur Dr. Woo, qui doit maintenant connaître le corps des stars d’Hollywood à fond. Plus récemment, Bieber est allé voir le Dr. Woo tatouez une couronne autour des clavicules en février. L’épouse Hailey (23 ans) a également un tatouage du Dr. Courtisez au même endroit: le mot «amant» orne votre cou.

Source: instagram.com

(ncz / spot)