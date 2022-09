Justin Bieber et Selena Gomez : tout sur leur histoire d’amour

CÉLÉBRITÉS

Le chanteur canadien est aujourd’hui marié à Hailey Baldwin. Découvrez comment était la romance avec le protagoniste de Only Murders in the Building qui a commencé en 2010.

© GettyJustin Bieber et Selena Gomez en 2011.

Alors qu’aujourd’hui le jeune public cherche désespérément à connaître toutes les mises à jour sur Tom Holland et Zendaya en tant que grand couple du moment, la vérité est qu’il y a quelques années à peine, ils ont pu occuper ce rôle Selena Gomez Oui Justin Bieber. Bien que son Romance Cela a commencé il y a quelques années et a eu son point final, il y a encore des fans qui rêvent de les revoir ensemble. Comment ce lien a-t-il commencé et pourquoi attendent-ils toujours leur réconciliation ?

Était en décembre 2010 lorsque l’actrice alors âgée de 18 ans et la chanteuse de 16 ans ont été aperçues en train de s’embrasser dans une franchise de restauration rapide. Bien qu’ils aient nié les rumeurs d’une romance, la vérité est qu’un mois plus tard, ils se sont embrassés sur une plage des Caraïbes. Il suffisait que Février soit arrivé pour défiler ensemble sur le tapis rouge de la soirée Vanity Fair après les Oscars 2011 pour éblouir leurs fans et marquer le début officiel de Jelena.

En novembre 2012, exactement deux ans après le début de leur relation, Bieber et Gomez ont fait face à ce qui serait leur première séparation. Le motif? L’écart d’âge et les problèmes de confiance. Au cours de l’année 2013, il y a eu quelques rumeurs d’allées et venues promues par leurs propres protagonistes. Mais un an plus tard, la situation est devenue chaotique : Justin Bieber a été arrêté pour conduite en état d’ébriété et Selena a été hospitalisée pour un lupus.

Fin 2014, le couple était définitivement séparé. Après que le Canadien ait été lié à quelques mannequins, il a cessé de suivre Selena Gomez sur Instagram et est devenu remarquablement proche de haley baldwin. Et en 2015, encore une fois Jelena a refait son truc : le couple a été aperçu dans un hôtel où ils se sont montrés très affectueux. Cela n’a pas duré longtemps : un échange controversé sur les réseaux sociaux et quelques balades entre Hailey et Justin ont marqué une nouvelle rupture de Gomez et Bieber.

En octobre 2017, juste avant la séparation de l’ancienne star de Disney avec Le weekend, Justin et Selena ont été vus en train de partager leur routine. « Bieber lui envoie des SMS sans arrêt et traîne avec elle chaque fois qu’il le peut.« , a déclaré une source à US Weekly. Et ce fut le cas : on les a montrés en train de faire du vélo dans Los Angeles, d’aller à l’église et même de s’embrasser en jouant au hockey sur glace. En mars 2018, ils ont décidé de mettre fin définitivement à leur relation et en septembre de cette année-là, Justin a scellé son amour avec un mariage époustouflant avec Hailey.

