Justin Bieber et Hailey Baldwin disent que passer du temps ensemble en quarantaine les a aidés à «  travailler  » leur mariage

2020 a été une année difficile pour tout le monde, mais elle a particulièrement touché les musiciens et les artistes de la scène. Parce que la pandémie COVID-19 a reporté indéfiniment les spectacles, des musiciens tels que Justin Bieber n’ont pas pu tourner.

Cependant, Bieber a été en mesure de trouver une lueur d’espoir à travers cette période difficile, révélant que le temps passé en quarantaine lui a permis de renforcer ses liens avec sa femme, Hailey Baldwin Bieber.

Justin Bieber a annulé sa tournée de retour en 2020 à cause de la pandémie

Justin BIeber et Hailey Bieber sont vus dîner à NoHo | Robert Kamau / GC Images

CONNEXES: Justin Bieber est prêt à avoir un bébé, mais Hailey Bieber est-elle?

Au départ, lorsque Bieber a découvert qu’il devait annuler sa tournée de retour en raison de la pandémie COVID-19, il était bouleversé. Cependant, sa foi dans le christianisme l’a aidé à acquérir une nouvelle perspective sur les choses. Il a partagé ses sentiments sur le changement soudain dans son nouveau documentaire Youtube, Justin Bieber: Chapitre suivant.

«De toute évidence, j’étais ravi de jouer, j’adore jouer, c’est l’une de mes choses préférées dans le monde», dit Bieber. «J’adore utiliser mes compétences pour faire sourire les autres, rendre les autres heureux. Mais tu dois juste laisser ce contrôle à Dieu, avoir confiance que son plan est meilleur que notre plan. … »

Justin Bieber et Hailey Baldwin travaillent sur leur mariage pendant la pandémie

Embrassant sa nouvelle perspective, Bieber a décidé d’utiliser le temps de la quarantaine pour renforcer son mariage.

«… Vous savez, j’allais soit m’asseoir et me morfondre et être déprimé, soit utiliser ce temps pour dire:« Vous savez quoi? Ce n’est pas le plan, mais je peux y travailler dans ma vie. Laisse-moi travailler sur ma relation avec ma femme.

Bieber reconnaît également que si de nombreux couples se sont séparés pendant la pandémie, sa relation s’est considérablement améliorée. Il attribue l’engagement de sa femme et de lui à se soutenir mutuellement.

«Vous savez, elle et moi avons de très grandes vies», dit Bieber. «Et Hailey est une personne tellement motivée. Je suis une personne tellement motivée. Cela nous a donc permis de prendre du recul et de nous concentrer les uns sur les autres. C’était vraiment une belle chose. … Hailey me donne vraiment du pouvoir et me permet de ressentir. Comme, ‘Justin, je t’aime pour toi. Tu es assez. Et cela me permet d’aller dans mon espace de travail et d’avoir confiance en moi et de me sentir assez. Et je pense que nous apprenons simplement à naviguer dans la relation. Je veux dire, nous sommes maintenant dans deux ans.

Hailey Baldwin apprécie le temps supplémentaire ensemble

Poursuivant la conversation aux côtés de sa femme, Bieber a expliqué comment la quarantaine lui avait permis, ainsi qu’à Baldwin Bieber, de faire face à des problèmes qu’ils n’auraient normalement pas eu le temps de résoudre.

«La quarantaine nous a obligés, vous et moi, à régler certaines choses de front», a déclaré Bieber.

Baldwin a accepté, insinuant que le temps passé dans l’isolement a permis au couple d’en apprendre davantage sur l’autre d’une manière unique.

«Plus vous passez de temps avec quelqu’un, plus vous en apprenez sur l’autre», a déclaré Baldwin Bieber. «Et surtout en quarantaine, tout ce que vous avez, c’est du temps avec l’autre.»

Bieber a clos la conversation en encourageant les autres à être plus ouverts sur leurs domaines à améliorer.

«Il est si difficile de montrer votre faiblesse, mais reconnaître votre faiblesse vous permet de grandir.»