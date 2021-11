Justin Bieber est-il le père de Reign Disick, le fils de Kourtney Kardashian ?

Si vous avez suivi les Kardashian comme le reste du pays a été gavé de force, alors vous avez peut-être vu les théories du complot les plus récentes concernant le fils de Kourtney Kardashian, Reign Aston Disick.

Selon les théories, le fils de Kardashian n’appartient pas réellement à l’ex-petit ami Scott Disick, mais a en fait été conçu par Justin Bieber alors qu’elle et Scott traversaient une « passe difficile ».

Justin Bieber est-il le père du fils de Kourtney Kardashian, Reign Disick ?

Probablement pas, Disick et Kardashian étaient encore très ensemble lorsque Reign est né – même s’ils étaient sur les rochers.

Kardashian et Bieber n’étaient pas non plus liés avant la naissance de Reign, mais la théorie demeure.

La théoricienne de TikTok, Paige McCloskey, a ramené les rumeurs séculaires il y a quelques jours lorsqu’elle a publié une vidéo sur ses réflexions concernant la théorie du complot.

Bien sûr, il ne s’agit que d’une théorie du complot et il est peu probable que Bieber soit le père de Reign, mais son histoire semblait assez convaincante – bien qu’avec un peu d’étirement.

« Je veux juste commencer par dire que j’aime les Kardashian, j’aime Justin Bieber, s’il vous plaît ne me poursuivez pas, ce n’est qu’une théorie. »

Elle commence en parlant de la relation de Bieber avec les Kardashian, expliquant qu’en 2010, Bieber a fait une séance photo avec Kim Kardashian aux Bahamas et est depuis amie avec la famille.

Reign a été conçu alors que Kourtney Kardashian et Scott Disick étaient sur les rochers.

L’anniversaire de Reign est le 14 décembre 2014, ce qui signifie qu’il a été conçu environ 9 mois auparavant en mars de la même année.

« C’est une énorme partie de leur relation qu’ils avaient des problèmes », a déclaré McCloskey à propos de la relation de Kourtney et Scott. « C’est quand Scott était encore en train d’utiliser sa cintreuse, il y avait des rapports selon lesquels il sortait avec des modèles, comme, ne faisant pas ce qu’il était censé faire. »

Des rumeurs d’infidélité ont suivi Disick pendant des années – mais pour autant que nous sachions, Kardashian a toujours été fidèle.

Les fans de « Keeping Up With The Kardashians » sauront que Disick n’était pas très présente lors de la dernière grossesse de Kardashian. Le couple a officiellement décidé de se séparer alors que Reign n’avait que 6 mois.

Cependant, McCloskey implique que les deux auraient pu être séparés et faisaient leur propre truc, voyant d’autres personnes, faisant ce qu’ils voulaient à l’époque.

Scott Disick n’était pas content quand Kourtney Kardashian attendait Reign.

McCloskey évoque un épisode de KUWTK où Kardashian raconte à Disick la nouvelle de sa grossesse.

« Scott est juste, comme, désemparé, ne sait pas quoi faire de lui-même et est honnêtement surpris », dit-elle à propos de la réaction de Scott pendant l’épisode.

« Apparemment, cette nuit-là, il n’est tout simplement jamais rentré à la maison après avoir appris la nouvelle parce qu’il était tellement bouleversé. »

Elle a raison, dans le clip diffusé, Disick est visiblement en colère contre la nouvelle.

Selon les rumeurs, Kourtney Kardashian et Justin Bieber sortiraient ensemble en 2015.

À la fin de 2015, un an après la naissance de Reign, il y a des rumeurs selon lesquelles Kardashian et Bieber étaient amoureux et traînaient depuis des mois.

« Ce qui est très très proche de l’époque à laquelle Reign est né et a été conçu », explique McCloskey.

C’est un peu exagéré, alors que Bieber et Kardashian se connaissent depuis des années, il n’y a jamais eu d’insinuation qu’ils étaient en couple depuis mars 2014, lorsque Reign a été conçu.

« Même s’il a été rapporté qu’ils traînaient beaucoup plus tard qu’à la naissance de Reign, ils auraient quand même pu traîner, mais ce n’était tout simplement pas public », affirme McCloskey.

Certains pensent que Reign ressemble plus à Justin Bieber qu’à Scott Disick.

McCloskey dit que ce qui l’a ramenée dans la théorie du complot, c’est à quel point Reign et Bieber ressemblaient étrangement à des bébés – ce qui est vrai.

Elle compare Reign à Mason Disick, un autre enfant de Kourtney et Scott, et souligne qu’ils ne se ressemblent pas vraiment du tout – Reign a des traits beaucoup plus légers et ressemble plus à un enfant qui aurait pu être engendré par Bieber que Disick.

Cela aurait été un problème pour Disick et une partie de la raison pour laquelle il aurait demandé à Kardashian un test de paternité en 2017.

Des sources ont affirmé qu’il « se met sous la peau de Scott » que Mason et Penelope lui ressemblent, mais Reign ressemble plus à sa mère.

La source a ajouté: « Il y avait d’innombrables fois où ils se séparaient et ne se voyaient pas pendant des semaines. Et chaque fois qu’ils se disputaient, Kourtney faisait tout son possible pour se venger. Elle faisait souvent la fête avec des amis et se rapprochait amis gars. »

McCloskey évoque également une publication Instagram faite par Bieber le 13 décembre 2015, où il pose devant une Audi avec une autre femme qui serait Kourtney.

C’était à peu près à l’époque où ils traînaient, et la légende disait « Lord sait », ce que beaucoup pensent être un coup contre Scott étant donné qu’il s’appelle lui-même « Lord Disick ».

Kourtney Kardashian aurait refusé un test de paternité pour Reign.

Un autre TikToker, kodak_nat, a allégué qu’elle ajoutait « de l’huile à ce feu » en évoquant des rapports de décembre 2017 – près du troisième anniversaire de Reign – qui prétendent que Disick a demandé à Kardashian un test de paternité pour Reign spécifiquement, ce qu’elle a refusé.

Ces rapports n’ont jamais été confirmés par le clan Kardashian, mais une source a insisté sur le fait que Disick était devenu méfiant à l’égard de la paternité de Reign.

De même, il a été rapporté que Kardashian avait accepté une paternité pour le premier enfant du couple, Mason, en 2013, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles un mannequin avec qui elle avait eu une aventure était en fait le père de Mason.

Encore une fois, ces rapports ne sont pas tous confirmés mais, s’ils sont vrais, il semble étrange que Kardashian ait accepté un test ADN pour un enfant mais en ait refusé un autre.

Ce sont toutes des théories et des spéculations, bien sûr, mais c’est amusant de voir les choses que les gens peuvent proposer avec suffisamment de preuves circonstancielles.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.