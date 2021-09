Justin Bieber critiqué pour sa ligne de vêtements Racism Is Evil

Simple Gospel est une ligne de vêtements dirigée par Justin Bieber et son ami Josh Mehl.

Justin Bieber reçoit des réactions négatives sur sa dernière ligne de vêtements. Sa marque Simple Gospel lance une gamme Racism Is Evil.

Justin Bieber n’est pas étranger au monde de la mode. Depuis qu’il est devenu une superstar mondiale, le jeune homme de 27 ans a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs marques de mode. Non seulement cela, mais il a sa propre marque de mode, Drew House, qu’il dirige avec son ami Ryan Good. En plus de cela, il a récemment créé une autre marque appelée Simple Gospel avec son ami Josh Mehl fin 2020.

Maintenant, Justin et Simple Gospel ont dévoilé une nouvelle gamme de vêtements « Le racisme est un mal », mais les gens les appellent pour cela.

Justin Bieber a critiqué la nouvelle ligne de vêtements Racism Is Evil. Photo : REUTERS/Mario Anzuoni, @justinbierb via Instagram

Prenant sur Instagram hier (22 septembre), Justin a partagé des images de lui portant des pièces de la nouvelle ligne Simple Gospel. Sur les photos, on peut voir Justin portant un sweat à capuche noir et un pantalon de jogging, tous deux ornés des mots « Racism Is Evil » et du logo Simple Gospel.

Justin a d’abord partagé les images avec la légende : « Le racisme est un mal. Dimanche midi. »

Les gens ont immédiatement commencé à appeler Justin pour profiter de la justice sociale, cependant, il a ensuite mis à jour sa légende pour écrire: « 100% de nos revenus seront reversés à une start-up désignée appartenant à des Noirs à Los Angeles, en Californie. » Pourtant, les fans ont contesté le fait que Justin ait déclaré l’évidence et l’ont accusé d’utiliser la justice sociale comme esthétique.

Une personne a tweeté : « Pas comme je ne peux pas continuer à le défendre ». Un autre a ajouté: « Justin pensait vraiment qu’il avait mis fin au racisme en vendant des sweats à 200 € ».

Je pense que c’était très gentil de Justin Bieber de mettre fin au racisme en portant un sweat à capuche — Stalino (@camaradeStalino) 22 septembre 2021

l’approche de Justin à « l’activisme » est toujours aussi ???v¿?{%%{ – sofi le brocoli (@wuttangclan) 21 septembre 2021

Justin a fait face à une réaction similaire plus tôt cette année après avoir inclus un discours de Martin Luther King Jr. sur son album Justice comme intermède. Les gens ont qualifié Justin de « sourd » parce que le disque contenait des chansons d’amour dédiées à sa femme Hailey Bieber et n’avait pas grand-chose à voir avec MLK, les droits civiques ou le changement social.

Dans l’état actuel des choses, Justin n’a pas encore répondu aux critiques. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

