Justin Bieber annonce «Justice», son sixième album studio

Après avoir surpris ses fans et les critiques spécialisés avec « Changements», Son sixième album studio sorti début 2020, Justin Bieber a annoncé quelques détails sur son nouvel album, qui s’intitulera«Justice», En préparation de sa mise en vente le 19 mars prochain sous le sceau de Enregistrements RBMG / def Jam.

Ce nouveau matériau présentera l’apparence de collaborations faites aux côtés de Chance le rappeur (Saint), Benny White (Lonely), ainsi que son single intitulé « Personne« , Qui ont déjà été précédemment publiés par le chanteur.

«À une époque où il y a trop de mal avec cette planète brisée, nous aspirons tous à la guérison (et à la justice) pour l’humanité. En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui puisse offrir du réconfort, faire des chansons avec lesquelles les gens peuvent s’identifier et se connecter, afin qu’ils se sentent moins seuls. La souffrance, l’injustice et la douleur peuvent laisser les gens se sentir impuissants », a annoncé le chanteur dans un communiqué.

Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l’injustice de faire de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir la planète et nous-mêmes, nous serons plus près d’être unis.

Bieber Elle croit que cet album est sa petite part de contribution et qu’elle aimerait poursuivre la conversation sur ce que signifie la justice afin de pouvoir continuer son processus de guérison. Il n’y a pas encore de détails sur le reste des sujets qui composeront le matériel.

Récemment, Justin Bieber a donné un concert virtuel pour célébrer Jour de la Saint Valentin Grâce au réseau social TikTok, qui a réussi à battre des records d’audience mondiaux en étant le premier artiste à rassembler plus de 4 millions de vues dans ses deux émissions, lui donnant le titre de soliste musical le plus vu de l’histoire de l’application.