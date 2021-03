Justin Bieber est critiqué pour avoir utilisé les discours de Martin Luther King Jr. sur un album qui n’a pas grand-chose à voir avec MLK.

Justin Bieber fait face à des réactions négatives pour avoir incorporé des extraits de discours de Martin Luther King Jr. dans son nouveau Justice album.

Aujourd’hui (19 mars), Justin Bieber a sorti son sixième album studio Justice. Décrivant l’album sur Instagram, Justin a écrit: «Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l’injustice en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les uns les autres, nous sommes d’autant plus proches de nous. être unis. C’est moi qui fais un petit rôle. Ma part. «

Le projet est rempli de chansons d’amour dédiées à la femme de Justin, Hailey Bieber. Cependant, il s’ouvre sur une citation de Martin Luther King Jr., et il comprend même un « interlude MLK ». Les gens appellent maintenant Justin «sourd» pour avoir utilisé Martin Luther King Jr. Justice lorsque le contenu de l’enregistrement a peu à voir avec le MLK, les droits civils ou le changement social.

Justin Bieber a appelé à un interlude MLK « sourd » sur l’album Justice. Image: CrownMedia / MEGA / GC Images, Archives Michael Ochs / Getty Images

«2 Much» commence par Martin Luther King Jr. disant: «L’injustice n’importe où est une menace pour la justice partout». La citation est tirée de la «Lettre de la prison de Birmingham» de MLK. La chanson, cependant, est une chanson d’amour. Pendant ce temps, ‘MLK Interlude’ de Justin est un extrait complet du sermon ‘But If Not’ de MLK dans lequel il dit: « Vous êtes mort quand vous avez refusé de défendre la justice. »

Critiquant Justin, une personne a tweeté: « Justin Bieber profite du mouvement des droits civiques en tant qu’homme blanc est bizarre. Son album s’appelle ‘justice’ et a un interlude MLK mais ne parle nulle part de justice sociale et se concentre sur l’amour et les relations … hein? »

Un autre a ajouté: « Les Blancs utilisant le discours de MLK comme une esthétique sont tellement sourds et performatifs justin wtf? »

Justin Bieber profite du mouvement des droits civiques en tant qu’homme blanc est bizarre. son album s’appelle «justice» et a un interlude MLK mais ne parle nulle part de justice sociale, et se concentre sur l’amour et les relations … hein? – aly (@herestokesha) 19 mars 2021

Je ne sais pas pourquoi cet album de justin bieber s’appelle justice et a tout un sketch de mlk si c’est à quel point il est amoureux de hailey bieber💀 – bri🤪 (@iamabriannaa) 19 mars 2021

Justin Bieber n’a pas mis un des discours de MLK sur son album et l’intitulé «MLK Interlude», je sais juste qu’il n’a pas fait ça. mes yeux doivent être brisés car il n’y a tout simplement pas moyen. – derett 🪐 (@deeperiodt) 19 mars 2021

Qui diable a laissé Justin Bieber sortir du studio avec un album appelé Justice avec deux échantillons de MLK et chaque piste lui a fait passer le temps d’un grand-ol blanc à chanter sa femme sur des rythmes pop synthétisés … ma tension artérielle augmente à chaque fois jour, sur Dieu pic.twitter.com/TrzZ6s4d3h – Derek Brown (@greendrawblin) 19 mars 2021

D’accord Justin, c’est un bon disque mais un vrai discours, ouvrir votre album avec un clip de Martin Luther King avant de vous lancer immédiatement dans une ballade d’amour classique à la Bieber sur la disparition de votre femme se sent un peu sourd en 2021. – Geek Boy (@GeekBoyMusic) 19 mars 2021

Parallèlement au nouvel album, Justin a mis en place un concours pour collecter des fonds pour des organisations, notamment le Martin Luther King Jr. Center et la Anti-Recidivism Coalition. Tout ce que les fans ont à faire est de faire un don à l’une des causes qu’il a sélectionnées et ils pourraient avoir une chance de gagner son merch, une guitare signée ou des billets pour sa tournée en 2022.

Cependant, aucun des produits de la nouvelle marchandise de Justin ou de son Justice album va en fait vers l’une de ces causes et on ne sait pas ce que Justin a lui-même donné.

Que pensez-vous de ‘MLK Interlude’ de Justin?

