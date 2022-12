Justin Bartha dit que National Treasure 3 est en train de se produire

Justin Barta (La gueule de bois) donne aux fans plus de raisons d’anticiper un troisième Trésor national film. Alors que le dernier film remonte à près de 15 ans, Bartha confirme auprès de People qu’il existe un scénario pour le troisième film, et qu’il a lu le scénario.





« Il y a un script. C’est tout ce que je dirai. Il y a eu quelques scripts différents, en fait, mais la seule chose qui doit arriver, c’est que toutes les étoiles s’alignent. »

Bartha dit qu’il a travaillé au développement des scripts avec Trésor national réalisateur Jon Turteltaub, qu’il appelle le « héros méconnu de ces films », mais il n’y a pas encore d’informations sur une intrigue potentielle pour le film. Cependant, Bartha dit que la conversation entourant le trésor évolue avec le temps.

« Il y a donc eu des moments où nous avons demandé ce qui se passait exactement dans le monde et ce que cela signifiait pour le trésor qu’ils chasseraient. »

En attendant, avec des spéculations sur le troisième film National Treasure, Bartha poursuit la franchise sur la plateforme de streaming Disney+ sous la forme d’une série. En mars 2021, les fans de la franchise étaient ravis d’apprendre que Disney + avait commandé une série originale de 10 épisodes basée sur les films populaires intitulés National Treasure: Edge of History. Ce nouveau spectacle fera découvrir à une nouvelle génération le monde passionnant de la chasse au trésor. Bartha joue dans National Treasure: Edge of History series, qui a été créée le 14 décembre, aux côtés de Catherine Zeta-Jones (Chicago) et Lyndon Smith (Parentalité) sur Disney+.

Trésor national : bord de l’histoire est maintenant diffusé sur Disney +.





Avec les récents commentaires de Justin Bartha et la série Disney+ qui bat son plein, le producteur Jerry Bruckheimer parle aussi. Bruckheimer a confirmé qu’il développait le troisième film pas plus tard que la semaine dernière, mais Nic Cage n’a pas confirmé publiquement son implication dans le film pour les fans en attente.

« Je n’en ai pas entendu parler. Si souvent, ces choses que nous lisons ne sont que des conjectures sans aucune base ni fondement. Je ressens la même chose à propos de Trésor national 3. Cela fait 14 ans. Il n’y a pas là, là. Alors, est-ce amusant d’y penser? Bien sûr. »

Le premier film National Treasure était en 2004 et la suite a été créée en 2007. Le Trésor national les films présentent un casting de stars, dont Diane Kruger, Sean Bean, Jon Voight, Harvey Keitel, Christopher Plummer (Le Son de la musique), Helen Mirren (La reine), Ed Harris (Westworld), et Bruce Greenwood (Le jeu de Gérald).