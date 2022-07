Justifié: le tournage de City Primeval interrompu par deux voitures engagées dans une fusillade

Casting et équipe de la série FX Justifié : City Primeval a eu assez peur avec l’arrêt de la production en raison d’une véritable bataille d’armes à feu qui se dirigeait vers le plateau. Selon Deadline, l’incident s’est produit mercredi soir lorsque deux voitures auraient traversé l’une des barricades du plateau, les occupants de chaque véhicule tirant sur l’autre. Étoile de plomb Timothée Olyphant était présent avec d’autres membres de la distribution et de l’équipe qui « ont touché le sol et se sont mis à couvert », et la bonne nouvelle est qu’il n’y a eu aucune blessure apparente.

Cela s’est passé à Chicago près de Douglass Park où la série tournait. Pour l’instant, on ne sait pas si la police a des suspects dans la fusillade. Apparemment, des douilles ont été récupérées sur les lieux, mais on ne sait pas non plus quel type d’armes à feu a été utilisé pendant la fusillade. La production a été interrompue pour le reste de la semaine car l’enquête est en cours, mais le tournage devrait reprendre lundi.

FILM VIDÉO DU JOUR

Justifié : City Primeval sert de série de suivi à FX’s Justifié. S’inspirer du roman d’Elmore Leonard City Primeval : High Noon à Détroit, la série ramène Olyphant dans le rôle du maréchal américain Raylan Givens. La série met également en vedette Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook, Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Victor Williams et Norbert Leo Butz. Olyphant est producteur exécutif avec les showrunners Dave Andron et Michael Dinner ainsi que le créateur justifié Graham Yost.

La violence armée a récemment entraîné la loi et l’ordre : un membre de l’équipe du crime organisé a été tué

NBC Universel

Il s’agit du deuxième incident cette semaine où la violence armée a affecté la production d’une série télévisée. Tôt le mardi matin, un membre d’équipage travaillant sur Loi et ordre : crime organisé était sur place à New York lorsqu’il a été abattu par un tireur inconnu. L’homme de 31 ans, Johnny Pizarro, travaillait dans le cadre de la sécurité du plateau et était assis dans un véhicule lorsqu’il a été approché par son assassin. On ne sait pas si la victime connaissait le tireur ou s’il s’agissait d’une attaque au hasard et les autorités n’ont pas encore nommé de suspects.

« Nous avons été terriblement attristés et choqués d’apprendre qu’un de nos membres d’équipage a été victime d’un crime tôt ce matin et en est décédé », lit-on dans un communiqué conjoint de NBC et du studio Universal Television. «Nous travaillons avec les forces de l’ordre locales alors qu’elles continuent d’enquêter. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période. »

Le sujet de la violence armée dans les productions cinématographiques et télévisuelles a également été dans la conversation ces derniers mois, à la suite de la tragédie survenue sur le tournage du film Western Rouiller en octobre 2021. Alors qu’il se préparait à filmer une scène, la star principale et producteur Alec Baldwin tenait une arme à feu dont on lui avait dit qu’il s’agissait d’un « pistolet froid », ce qui signifie qu’il était sûr à utiliser pour le tournage. Malheureusement, l’arme avait une balle réelle dans la chambre qui a déchargé et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, blessant également le réalisateur Joel Souza. Personne n’a été inculpé au pénal dans cette affaire à ce jour et on ne sait toujours pas exactement comment des cartouches en direct sont arrivées sur le plateau.